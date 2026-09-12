Nasce la production guide della Pigrecoemme

Una scuola di cinema dovrebbe occuparsi soltanto di ciò che accade durante le lezioni? Per noi la risposta è no. Formare significa naturalmente insegnare linguaggi, tecniche e mestieri, ma significa anche preparare gli studenti a entrare in un settore professionale complesso, fatto di reparti, responsabilità, relazioni, occasioni che arrivano spesso in modo imprevedibile e carriere che si costruiscono un progetto dopo l’altro. È da questa idea che nasce la Production Guide della scuola di cinema Pigrecoemme, una directory professionale dedicata ai nostri ex allievi e progettata per mettere in relazione, in modo più diretto e strutturato, chi ha acquisito competenze nel cinema e nell’audiovisivo con chi quelle competenze sta cercando.

Dalla formazione al lavoro, oltre il passaparola

La scuola di cinema Pigrecoemme lavora a Napoli dal 2000 e, in più di venticinque anni, ha formato moltissime persone che oggi lavorano nel cinema, nella televisione, nella pubblicità e nelle altre forme di produzione audiovisiva. Nel tempo questo ha significato anche costruire una rete di rapporti con società di produzione, registi, organizzatori, professionisti e responsabili di reparto, e ricevere con una certa frequenza richieste molto concrete: serve un giovane assistente alla regia, un runner, un assistente di produzione, una persona da inserire in un reparto, qualcuno che abbia già una formazione di base e possa iniziare a confrontarsi con il lavoro reale.

È importante dirlo senza raccontare il settore in maniera artificiale: raramente una produzione telefona a una scuola di cinema perché sta cercando un capo reparto affermato, un direttore della fotografia con vent’anni di esperienza o un montatore già consolidato. Per ruoli di quel livello entrano normalmente in gioco curriculum costruiti nel tempo, collaborazioni precedenti, relazioni professionali e fiducia maturata sui set. Una scuola viene più facilmente contattata quando occorre trovare una figura giovane, preparata ma ancora all’inizio del proprio percorso, da inserire in un ruolo di assistenza o di minore responsabilità.

Alla scuola di cinema Pigrecoemme questo accade da anni. Quando una produzione ci chiede una persona e conosciamo un ex allievo che riteniamo adatto, lo segnaliamo. È un meccanismo semplice, basato sulla conoscenza diretta, e per molto tempo ha funzionato attraverso telefonate, email e passaparola. Ma il passaparola, per quanto prezioso, ha anche limiti evidenti: dipende da chi viene in mente in quel momento, dalla disponibilità immediata, dalla rete di conoscenze di chi sta cercando e dalla capacità di far circolare i nomi giusti al momento giusto.

La Production Guide nasce per fare un passo in avanti, trasformando quel sistema informale in uno strumento progettato appositamente per il rapporto tra formazione e industria. Chi deve comporre una troupe o trovare un collaboratore può consultare direttamente un database di profili verificati, cercando per qualifica professionale, livello di esperienza, territorio operativo, lingue e parole chiave, e può leggere curriculum, competenze, esperienze e contatti senza dipendere esclusivamente dalla segnalazione personale della scuola.

Questo non significa voler abolire il passaparola, che nel cinema continuerà inevitabilmente ad avere un ruolo importante. Significa però renderlo meno chiuso e meno casuale, offrendo a produzioni e recruiter la possibilità di scoprire professionisti che non appartengono ancora alla loro rete abituale. Una persona può essere preparata, affidabile e perfettamente adatta a un progetto senza essere ancora conosciuta da chi sta facendo quella selezione. La Production Guide serve esattamente a ridurre questa distanza.

Uno strumento per chi comincia e per chi lavora da anni

La caratteristica più importante della Production Guide è che non fotografa un solo momento della carriera professionale. Gli ex allievi della scuola di cinema Pigrecoemme appartengono a generazioni differenti e si trovano in fasi molto diverse del proprio percorso.

Ci sono giovani che hanno appena concluso la formazione o che stanno cominciando a raccogliere le prime esperienze professionali. Per loro la directory può diventare uno strumento utile per essere individuati quando una produzione cerca una figura Junior, un assistente, un collaboratore da inserire in un reparto, qualcuno che abbia già ricevuto una formazione seria ma debba ancora costruire un curriculum più ampio.

Accanto a loro, però, ci sono ex allievi che hanno frequentato la scuola dieci, quindici o vent’anni fa e che nel frattempo hanno costruito carriere solide. Alcuni hanno accumulato anni di set, altri hanno lavorato su film, serie televisive e produzioni importanti, altri ancora ricoprono oggi ruoli di grande responsabilità e, in diversi casi, sono diventati essi stessi capi reparto. Per questi professionisti la Production Guide non rappresenta certo il primo ingresso nel mondo del lavoro, ma una vetrina professionale strutturata attraverso la quale produzioni e recruiter possono individuare anche figure Senior con esperienza consolidata.

È per questo che nella piattaforma distinguiamo chiaramente i profili Junior e Senior. Non si tratta di stabilire una gerarchia di valore, ma di fornire un’informazione utile a chi seleziona personale. Una produzione può avere bisogno, nello stesso progetto, sia di un capo reparto esperto sia di una figura giovane da inserire al suo fianco. La qualità di una filiera produttiva dipende anche dalla capacità di far convivere questi livelli e di permettere ai professionisti di crescere nel tempo.

Un servizio per gli ex allievi, ma anche per le produzioni

Sarebbe riduttivo considerare la Production Guide soltanto un servizio offerto dalla scuola di cinema Pigrecoemme ai propri ex studenti. Naturalmente lo è: permette loro di presentare in modo ordinato la propria identità professionale, rendere visibili le competenze acquisite, indicare i territori nei quali sono disponibili a lavorare e offrire alle produzioni un punto di accesso diretto ai propri contatti.

Ma il valore dello strumento è anche dall’altra parte.

Una società di produzione, un recruiter, un organizzatore o un responsabile di reparto può avere esigenze molto diverse: trovare rapidamente un runner disponibile a Napoli, un assistente di produzione con una prima esperienza, un assistente alla regia, un tecnico con una determinata competenza, oppure un professionista Senior già in grado di assumere responsabilità più elevate. In tutti questi casi poter consultare un database organizzato secondo criteri professionali rende il processo di ricerca più semplice e più efficiente.

La Production Guide è stata quindi pensata non come un archivio celebrativo degli ex allievi, ma come uno strumento operativo per il settore. I profili vengono verificati dalla scuola di cinema Pigrecoemme, le informazioni sono strutturate in modo coerente e chi sta facendo recruiting può partire dalla necessità concreta della produzione invece di affidarsi soltanto alla propria rubrica telefonica.

Cosa significa per chi deve ancora scegliere una scuola di cinema

La Production Guide riguarda anche chi alla scuola di cinema Pigrecoemme non si è ancora iscritto.

Quando si sceglie una scuola di cinema è normale confrontare programmi, docenti, attrezzature, durata dei corsi, costi e numero di ore. Sono tutti elementi importanti, ma da soli non raccontano l’intero rapporto che una scuola può avere con i propri studenti.

Esiste infatti un’altra domanda che vale la pena porsi: che cosa succede dopo il corso?

Una scuola seria non può promettere un posto di lavoro e non può garantire una carriera. Sarebbe scorretto farlo. Può però mostrare quanto conosce realmente il settore nel quale pretende di preparare gli studenti a entrare, quante occasioni offre per confrontarsi con il lavoro di troupe, quale rapporto mantiene con i propri ex allievi e quali strumenti costruisce per accompagnare il passaggio dalla formazione alla professione.

Da questo punto di vista la Production Guide racconta una precisa idea di scuola. Non consideriamo concluso il nostro lavoro nel momento in cui termina una lezione o viene consegnato un attestato. L’obiettivo della formazione è rendere gli studenti autonomi, certo, ma autonomia non significa sparire improvvisamente dalla rete di relazioni costruita durante gli anni di studio.

Per chi sta scegliendo oggi una scuola di cinema, quindi, può essere utile chiedersi non soltanto cosa imparerà, ma anche se quella scuola dispone di una comunità professionale reale, se le produzioni la conoscono, se gli ex allievi lavorano nel settore e se esistono strumenti capaci di continuare a essere utili anche dopo la fine del percorso didattico.

Dalla scuola alla film industry campana

La nascita della Production Guide si inserisce anche in un contesto più ampio. Napoli e la Campania sono diventate negli ultimi anni territori sempre più importanti per il cinema e l’audiovisivo, con un numero crescente di produzioni, set, società e professionisti coinvolti.

Ma la crescita di una film industry locale non si misura soltanto nel numero dei film girati sul territorio. Perché abbia effetti duraturi deve produrre competenze, occupazione, relazioni professionali e possibilità di carriera per chi vive e si forma qui.

Una filiera audiovisiva forte ha bisogno di infrastrutture e investimenti, ma soprattutto di persone: professionisti esperti, tecnici, creativi, organizzatori, assistenti e giovani che possano fare esperienza e crescere nel tempo. La possibilità di individuare più facilmente queste figure rappresenta quindi un vantaggio non soltanto per chi cerca lavoro, ma anche per chi il lavoro deve organizzarlo e produrlo.

La Production Guide della scuola di cinema Pigrecoemme vuole contribuire, nel proprio piccolo, proprio a questo: rendere più leggibile e accessibile una parte del patrimonio professionale formatosi sul territorio, creare un punto d’incontro tra formazione e produzione e aiutare la crescita di una rete che non sia fatta soltanto di contatti personali, ma anche di competenze visibili e verificabili.

La formazione non finisce con l’ultima lezione

Una scuola di cinema non può sostituirsi all’industria e non può costruire una carriera al posto dei propri studenti. Può però fare bene il proprio mestiere: formare, creare occasioni di esperienza reale, mettere gli studenti di fronte alle responsabilità concrete di un set e mantenere aperti canali di relazione con il mondo professionale.

È quello che la scuola di cinema Pigrecoemme cerca di fare dal 2000.

La Production Guide è la prosecuzione di questo lavoro con uno strumento nuovo. Ciò che per anni è avvenuto attraverso una telefonata, una mail o una segnalazione personale diventa oggi un sistema consultabile direttamente dalle produzioni e dai recruiter, nel quale convivono giovani che stanno cercando le prime occasioni e professionisti che, partiti anni fa dalle stesse aule, sono oggi figure Senior o capi reparto.

Per gli ex allievi significa avere una possibilità in più di essere trovati. Per chi sta pensando di iscriversi significa entrare in una scuola che considera il rapporto con il mondo del lavoro parte integrante della formazione. Per le produzioni significa poter accedere a un bacino di professionalità ordinate per ruolo, esperienza e disponibilità. Per la Campania significa aggiungere un piccolo tassello alla costruzione di una filiera cinematografica sempre più capace di valorizzare le competenze che crescono sul territorio.

La Production Guide nasce da qui: dal desiderio di trasformare una rete costruita in oltre venticinque anni in uno strumento utile non soltanto alla scuola e ai suoi ex allievi, ma a chiunque abbia bisogno di trovare persone preparate per fare cinema.

👉 Consulta la Production Guide della scuola di cinema Pigrecoemme

Domande e risposte sulla Production Guide Pigrecoemme

Che cos’è la Production Guide della scuola di cinema Pigrecoemme?

È una directory professionale online che raccoglie i profili degli ex allievi della scuola di cinema Pigrecoemme e permette a produzioni, recruiter, organizzatori e professionisti dell’audiovisivo di cercare figure in base a qualifica, esperienza, territorio, lingue e competenze.

A chi è destinata?

La Production Guide è utile sia agli ex allievi, che possono rendere visibile il proprio profilo professionale, sia a chi deve comporre una troupe o cercare collaboratori, dai recruiter alle società di produzione, dagli organizzatori ai responsabili di reparto.

Perché distinguere tra profili Junior e Senior?

Perché le esigenze delle produzioni sono diverse. Una scuola di cinema viene spesso contattata per trovare giovani assistenti, runner, stagisti o altre figure con responsabilità iniziali, mentre i ruoli di capo reparto vengono normalmente affidati a professionisti con curriculum già consolidati. Tra gli ex allievi della scuola di cinema Pigrecoemme, però, ci sono anche persone che lavorano da molti anni nel settore e che hanno ormai maturato esperienza Senior o ricoprono direttamente ruoli di capo reparto. La Production Guide rende visibili entrambe le realtà.

Una produzione cerca davvero personale attraverso una scuola di cinema?

Sì, ma soprattutto quando cerca giovani professionisti da inserire nei reparti. È molto meno frequente che una scuola venga contattata per trovare un professionista già affermato. La Production Guide amplia però questa possibilità, perché raccoglie anche ex allievi che nel tempo hanno costruito carriere consolidate.

In che modo la Production Guide è utile ai recruiter?

Permette di passare da una ricerca basata esclusivamente su conoscenze personali e curriculum ricevuti casualmente a una consultazione strutturata. Un recruiter può cercare persone in funzione della qualifica, dell’esperienza, del territorio operativo, delle lingue e delle competenze necessarie al progetto.

La Production Guide sostituisce il passaparola?

No. Nel cinema il passaparola e la fiducia costruita attraverso collaborazioni precedenti continueranno ad avere un ruolo importante. La Production Guide serve però ad allargare quella rete, permettendo di scoprire anche persone che non appartengono ancora al proprio circuito professionale.

Perché è interessante anche per chi deve ancora scegliere una scuola di cinema?

Perché mostra quale rapporto la scuola di cinema Pigrecoemme mantiene con il mondo professionale e con i propri ex allievi. Quando si sceglie una scuola può essere utile valutare non soltanto quello che accade durante il corso, ma anche quali strumenti continueranno a essere disponibili dopo la conclusione della formazione.

La Production Guide garantisce un lavoro?

No. Nessuna scuola seria può farlo. La Production Guide ha un obiettivo più concreto: rendere più facile l’incontro tra chi possiede determinate competenze e chi le sta cercando.

L’iscrizione è gratuita?

Sì. Per gli ex allievi della scuola di cinema Pigrecoemme l’iscrizione alla Production Guide è gratuita.

Sono un ex allievo: come posso entrare nella Production Guide?

È possibile registrarsi direttamente online, compilare la propria scheda professionale e inviarla alla scuola di cinema Pigrecoemme per la verifica e la pubblicazione.

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