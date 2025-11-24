I corsi di cinema in partenza a gennaio 2026

14:18 07 Nov 22

eccoci... PRONTI!

proprio ora sto scrivendo da quella che negli ultimi 9 mesi è stata “la mia seconda casa”, nella ... quale ultimamente sto passando la maggior parte del tempo. Ora, mentre sono ferma a guardarla seduta su sto divanetto arancione, penso al mio percorso e non posso non spendere due parole su di essa.

La Pigrecoemme porta un nome di una certa importanza grazie alle persone che le rendono onore, che lezione dopo lezione ti tramettono la loro passione più grande e che hanno avuto il coraggio e la determinazione di renderla il proprio lavoro, perché non c’è cosa più bella di fare ciò che si ama.

Ho frequentato il corso Master. Personalmente all’inizio ero spaventata, venendo da un liceo artistico indirizzo grafico del campo cinematografico e di tutta la sua struttura sapevo poco e niente e la mia paura era dunque quella di non riuscire a stare al passo con le lezioni, con i ragazzi.

Avrò fatto la bellezza di mille domande prima di iscrivermi e loro, sempre con una disponibilità e una pazienza immane, mi hanno da subito tranquillizzata, rassicurandomi che saremmo partiti dalle basi e seguiti piano piano in tutto. È andata esattamente così. Non mi sono mai trovata in difetto o indietro rispetto alla classe, se qualcosa non veniva compreso i dubbi venivano chiariti tranquillamente, una cosa importantissima dato il passaggio di rendere pratico il teorico, quindi è giusto arrivarci con le idee più o meno chiare.

L’opportunità che ti danno nelle esercitazioni è una delle cose più belle, perché ti fa capire e comprendere il lavoro che fa l’altro, imparando a rispettarlo.. e ti aiuta sicuramente a trovare quella che è la tua strada.

Concludo con una frase detta da uno dei nostri insegnanti che non se n'è mai andata dalla mia testa: “è una famiglia, presto ne farete parte, è una casa, e presto vi ci sentirete”.

Ovviamente è successo anche questo, e vorrei ringraziare anche loro, i miei compagni, che anche al di fuori mi hanno insegnato tanto, mi hanno fatto crescere e capire che essere un gruppo, un insieme, è incredibile, "senza senso", una delle cose più importanti che ci siano con i loro pro e i loro contro.

Ultimi ma non meno importanti i nostri tutor.

Vi ringrazio perché siete stati per me una guida, è assurdo come subito dopo qualche mese mi bastava scambiare uno sguardo con voi e mi sentivo subito capita, rassicurata, protetta. Ci siete sempre stati anche quando c'era bisogno di dire quella parola di conforto, quella che serve a spronarti, quando ci doveva essere quella cazziata che sapevate sarebbe servita per la svolta. Trasmettete un amore per quello che fate e non avete idea di quanto sia importante e quanto sia d'esempio..il “mh forse dovevo fare altro” con voi scompare.

0 pentimenti, 0 rimorsi.

Non so cosa mi riserva il futuro, ma mi sento sicura e sono fiera e felice di pensare che qualunque cosa succeda, se mi guardo di fianco mi troverò sempre quegli occhi che ti guardano in silenzio perché già parlano, quelli che ti sosterranno sempre, perché la pigrecoemme è una vera e propria una famiglia.

Vi voglio bene.

❤️‍🩹



vabbè se non si fosse capito consiglio ciaooo leggi di più