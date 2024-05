Aperte le iscrizioni ai corsi di cinema e fotografia 2024/2025

Nel 2025 la scuola di cinema Pigrecoemme di Napoli compirà 25 anni di attività. Un quarto di secolo dedicato alla formazione alle arti e ai mestieri del cinema, partendo dall’idea di dare ai giovani del nostro territorio l’opportunità di studiare con docenti qualificatissimi e fare pratica di set, senza trasferirsi in altre regioni e senza spendere cifre inaudite per rette spesso di dimensioni ingiustificate. Venticinque anni di lavoro hanno prodotto molto: gran parte dei lavoratori del comparto audiovisivo campano, a tutti i livelli e in tutti i reparti, proviene dai nostri corsi, la cui qualità è testimoniata dalle recensioni che potete leggere su Facebook e su Google.

I corsi

Se hai deciso di dedicare l’anno accademico 2024/2025 alla tua formazione nel settore del cinema perché è lì che vuoi lavorare, allora il corso per te è il Corso Master: 850 ore di pratica, teoria, esercitazioni e la produzione di un cortometraggio finale. Dopo questo corso non solo saprai esattamente come funziona la produzione cinematografica e in quale reparto potrai dare il meglio di te, ma sarai immediatamente spendibile su un set, un un ufficio di produzione o in una sala di montaggio. Sarai inoltre in grado di portare avanti i tuoi progeti personali con capacità tecnica e padronanza artistica.

Si parte il 19 ottobre, il numero massimo di iscritti è 20, costa 200 euro in meno a chi si iscrive entro agosto e il programma completo è qui.

Se già lavori nella comunicazione e vuoi acquisire nuove competenze nel settore della produzione video, se non hai il tempo necessario per impegnarti nel Corso Master e cerchi un corso più snello che ti chieda un impegno settimanale minore, allora puoi considerare il Corso Filmmaker. Costa € 1200, prevede un impegno di due pomeriggi alla settimana, parte il 24 ottobre, il numero massimo di iscritti è 14 e il programma completo è qui.

Un corso annuale studiato per preparare gli allievi all’Accademia di Arte Drammatica o ad affrontare i provini mostrando di possedere esperienza e tecnica. Si parte dalle basi, ma è necessario superare una selezione iniziale.

Il numero massimo di partecipanti è 14. Una volta chiusa la classe non saranno ammessi nuovi allievi fino all’anno successivo per garantire la continuità didattica. Trovi tutte le informazioni qui.

Un corso suddiviso in due moduli: si parte da zero e si cerca di rendere gli iscritti in grado di iniziare a lavorare come fotografi professionisti. Le date di partenza non sono ancora note, ma inizieremo subito dopo l’estate.

I corsi brevi di regia, montaggio, sceneggiatura, analisi e critica del film costano tutti circa € 400 e prevedono un ciclo di 8 lezioni, una volta alla settimana. Trovi tutte le informazioni su questa pagina del nostro sito.

