Innamorati del cinema

E se proprio siete soli a San Valentino, potete innamorarvi del cinema.

1 – Harry ti presento Sally di Rob Reiner

“Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Ti amo quando ci metti un’ora a ordinare un sandwich. Amo la ruga che ti viene qui quando mi guardi come se fossi pazzo. Mi piace che dopo una giornata passata con te sento ancora il tuo profumo sui miei golf, e sono felice che tu sia l’ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera. E non è perché mi sento solo, e non è perché è la notte di capodanno. Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile”

2 – Colazione da Tiffany di Blake Edwards

“Gatto”

3 – Se mi lasci ti cancello di Michel Gondry

Joel: Aspetta! Aspetta! Non lo so. Voglio soltanto che… aspetti… un po’.

Clementine: …Va bene.

Joel: Davvero?

Clementine: Io non sono un’idea, Joel, ma una ragazza incasinata che cerca la sua pace mentale, non sono perfetta.

Joel: Non riesco a vedere niente che non mi piaccia in te, ora non ci riesco.

Clementine: Ma lo vedrai, ma lo vedrai! Certo col tempo lo vedrai, e io invece mi annoierò con te, mi sentirò in trappola perché è cosi che mi succede!

Joel: Okay.

Clementine: Okay? …Okay?

Joel: Okay.

4 – 500 giorni insieme di Mark Webb

Quando si è innamorati tutti ballano con te. E batti un fuoricampo.

5 – Jackie Brown di Quentin Tarantino

Anche se non c’è il lieto fine, una storia d’amore è una storia d’amore. E Tarantino è romantico.

6 – Ubriaco d’amore di Paul Thomas Anderson

“Hai una faccia così adorabile, e hai delle guance che mi va di morderle. Ti voglio mordere le guance e mangermele da quanto sono carine”

“Io invece la tua faccia ho una gran voglia di spaccartela. Ho una gran voglia di spappollartela e maciullartela da quanto è bella”

“E io vorrei rosicchiare la tua faccia e poi cavarti gli occhi, li voglio divorare e masticcare e succhiare”

7 – Notting Hill di Roger MichellI

“Indefinitamente”

8 – Elizabethtown di Cameron Crowe

L’innamoramento al telefono.

9 – Up! di Pete Docter

L’amore, la vita…in 4 minuti in mezzo.

10 – Non per soldi, ma per amore di Cameron Crowe

Perché ogni storia d’amore ha una colonna sonora che la racconta.