Montaggio, critica e scenografia. I corsi in partenza ad aprile

Tre nuovi percorsi in partenza alla Pigrecoemme per chi vuole approfondire il cinema da prospettive diverse ma complementari: il lavoro tecnico sul montaggio, lo sguardo analitico della critica cinematografica e la costruzione visiva dello spazio scenico. Tre corsi pensati per formare competenze concrete, strumenti di lettura e sensibilità progettuale, tra pratica, teoria e visione.
Corso di Montaggio con Adobe Premiere Pro
Un corso in aula dedicato alle tecniche di montaggio digitale e all’uso di Adobe Premiere Pro, uno dei software più diffusi nella postproduzione audiovisiva. Il percorso accompagna i partecipanti dalle basi dell’editing fino alla gestione di progetti più complessi e all’esportazione dei contenuti nei diversi formati professionali. Il corso inizia giovedì 2 aprile 2026 e la quota di partecipazione è di 450 euro.
Corso Online di Critica Cinematografica e Analisi del Film
Un corso online pensato per chi desidera acquisire strumenti seri per leggere, interpretare e analizzare il linguaggio del cinema. Attraverso un percorso che intreccia storia del cinema, teorie, linguaggio filmico e scrittura critica, il corso si rivolge tanto a chi vuole scrivere di cinema quanto a chi realizza audiovisivi e vuole affinare il proprio sguardo. Le lezioni iniziano il 7 aprile 2026: il corso completo costa 190 euro, con la possibilità di seguire la sola parte monografica a 50 euro.
Corso di Scenografia Cinematografica
Un corso rivolto a filmmaker e aspiranti scenografi che vogliono capire come progettare e costruire lo spazio filmico in modo consapevole. Il percorso, condotto da Renato Lori, prevede sei lezioni di due ore ciascuna più uno stage pratico, offrendo una formazione utile sia a chi vuole lavorare nel reparto scenografia sia a chi, da regista, vuole dialogare meglio con esso. Il corso parte il 10 aprile 2026 e la quota di partecipazione è di 300 euro.