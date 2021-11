Situazione Critica #19 – Ritratti di banlieue – con Gina Annunziata

2021-07-22T19:00:54+0000

Cosa ci fa una ragazza di Potenza in una scuola di cinema a Napoli in piena pandemia? Sembra l'inizio di una ... barzelletta molto brutta e invece è stato il momento in cui la mia vita è cambiata per sempre. Ho trovato la Pigrecoemme in un momento poco felice della mia esistenza, un momento in cui per me la mia vita sembrava aver raggiunto un punto di non ritorno. Poi, un pomeriggio, scandagliando i meandri di YouTube ho trovato questa web series che, per la prima volta in mesi, mi fece ridere e mi diede di nuovo il buon umore. Si trattava di Satanism for Dummies ed era uno dei tanti prodotti di questa scuola sul cui sito poi finì per pura curiosità. Avevo appena deciso di lasciare l'università e il pensiero che avrei potuto trovare non solo una scuola di cinema ma una nuova direzione di vita non aveva nemmeno minimamente sfiorato la mia mente. Eppure ad Ottobre eccomi lá, ad assistere alle prime lezioni purtroppo in DAD, a vedere per la prima volta quelli che sarebbero diventati una vera e propria famiglia per me, a conoscere quei tutor che ad oggi io considero dei veri e propri punti di riferimento. Ed ora sono ancora qua, il corso è finito, di Satanism for Dummies ora ho una maglietta e la gratitudine per avermi fatto trovare una nuova strada, una speranza di fare un lavoro che amo e del quale non mi stancherò mai. La Pigrecoemme è stata molto più di una scuola ed io non potrò mai ringraziare abbastanza i miei compagni ai quali posso solo dire "Credo che questo sia l'inizio di una bella amicizia".E come ultima cosa il ringraziamento più grande va a Rosario, Federico, Simona e Giacomo per avermi fatto maturare e crescere oltre ogni misura a me nota. leggi...