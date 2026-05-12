Corso di fotografia a Napoli: il 5 ottobre parte il nuovo percorso Pigrecoemme

Corso di fotografia a Napoli: iscrizioni aperte alla Pigrecoemme
Alla Pigrecoemme sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di fotografia a Napoli, in partenza lunedì 5 ottobre 2026. Un percorso semestrale pensato per chi vuole avvicinarsi alla fotografia in modo serio, pratico e progressivo, anche partendo da zero, con l’obiettivo di acquisire competenze tecniche e professionali nei principali ambiti della fotografia contemporanea.
Il corso accompagna gli allievi dalle basi del linguaggio fotografico fino alla realizzazione di progetti più complessi, affrontando tecnica di ripresa, composizione, uso della luce, post-produzione digitale e fotografia applicata. Il percorso è rivolto a chi desidera trasformare la fotografia da semplice passione in una competenza concreta, spendibile anche in ambito lavorativo.
Date e struttura del corso
Il corso di fotografia inizierà il 5 ottobre 2026 e terminerà il 12 aprile 2027. La prima parte sarà dedicata alle basi della fotografia: apparecchio fotografico, esposizione, obiettivi, composizione, uscite fotografiche e post-produzione. La seconda parte approfondirà invece alcuni settori professionali specifici: ritratto, fotografia di moda, wedding photography, reportage, fotografia di scena e fotografia commerciale.
A dicembre è previsto anche un modulo opzionale di fotografia analogica in bianco e nero, dedicato allo scatto in pellicola, allo sviluppo in camera oscura e alla stampa fotografica. Il modulo si svolgerà tra il 2 e il 16 dicembre 2026 e può essere frequentato separatamente oppure insieme al corso principale.
Docenti professionisti
Il corso è coordinato da Federico Passaro e coinvolge fotografi professionisti attivi in diversi settori: Simone Marigliano per la fotografia di moda, Valeria Manzoni per la wedding photography, Salvatore Esposito per reportage e fotogiornalismo, Eduardo Castaldo per la fotografia di scena.
La presenza di docenti specializzati permette agli allievi di confrontarsi con approcci, linguaggi e metodi di lavoro differenti, entrando in contatto con la fotografia non come disciplina astratta, ma come pratica professionale articolata.
Quote di partecipazione
La quota del corso di fotografia è di € 1200, pagabile in più rate. Il modulo di fotografia analogica ha un costo di € 500. Chi sceglie di frequentare entrambi i percorsi può iscriversi alla formula completa corso di fotografia + modulo di fotografia analogica al costo di € 1500, con una riduzione di € 200 sulla quota complessiva.
Il corso di fotografia prevede un massimo di 22 iscritti, mentre il modulo di fotografia analogica è riservato a un massimo di 10 partecipanti.
Come iscriversi
Per accedere al corso è consigliato prendere appuntamento con la scuola, scrivendo a corsi@pigrecoemme.com oppure telefonando allo 081 5635188.
Per consultare il programma completo, il calendario delle lezioni, le quote di partecipazione e tutte le informazioni aggiornate, visita la pagina ufficiale del corso: