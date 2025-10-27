Siamo particolarmente contenti di invitarvi mercoledì 29 ottobre, ore 17:30 alla Scuola di cinema Pigrecoemme per la presentazione del terzo numero – 264 bellissime pagine in brossura dedicate a Napoli – di Barrio, una rivista che ama definirsi anche un libro, un’antologia, un atlante, un modo di (ri)pensare i nostri mondi attraverso il racconto.
L’ingresso ovviamente è libero.
NAPOLI CAPITALE?
Il titolo di questo terzo numero di Barrio è una domanda fondamentale.
Il quarto scudetto del Napoli ha riacceso il faro sul golfo. Il primo e il secondo furono la mano di D10S: una luce che rischiarava di bellezza un inferno fatto di criminalità e degrado. Maradona disse che si poteva vincere anche lì.
Ora Napoli ospita la Davis e la Coppa America; ha eccellenze universitarie a partire dalla Federico II; le multinazionali vi investono; la metropolitana da viaggio nell’orrore si è trasformata in un biglietto da visita abbagliante.
Cos’è Napoli ora? Dov’è soprattutto?
È quella coraggiosa e ribelle nata con la primavera partenopea di Bassolino e la rivoluzione arancione di De Magistris? È la cartolina da selfie di Barrio Maradona? È quella turistica e gentrificata? Oppure è ancora Gomorra, il paradiso abitato da diavoli di Benedetto Croce, in cui possono arrivare Kevin De Bruyne e Shaquille O’ Neal, ma nulla mai cambierà?
Napoli Capitale? è la domanda che campeggia sul Vesuvio disegnato da Roberto Recchioni, il quesito brutale, diretto, provocatorio attorno al quale si è riunita una comunità incredibilmente varia che racconta alcuni aspetti dell’identità di una città che ha cambiato pelle e destino in pochi anni ma che non ha perso sé stessa. O forse sì?
Venitelo a scoprire mercoledì 29 ottobre alle 17:30 alla Pigrecoemme, in occasione della presentazione di Barrio n°3 – Napoli Capitale?
Barrio è una rivista, un libro, un’antologia, un atlante, un modo di (ri)pensare i nostri mondi attraverso il racconto.
GLI OSPITI
Mercoledì vi aspettiamo alla Pigrecoemme insieme al direttore di Barrio, Boris Sollazzo, e agli autori Anna Trieste (giornalista del Mattino), Rosario Gallone (scuola di cinema Pigrecoemme), Bruno Siciliano (Ordinario di Automatica presso la Federico II di Napoli), Mattia Esposito (content coordinator di VD News), Errico Novi (vicedirettore del Dubbio), Nicola Sellitti (giornalista) e Francesca Originale (autrice e attrice).