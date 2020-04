Situazione Critica: online gli appuntamenti del 2019

Dura stare a casa, eh? Beh, se siete appassionati di cinema (e forse lo siete, visto che state leggendo il nostro blog), potreste sciropparvi le millemila ore di registrazione video (e anche audio! Altrimenti non si capirebbe nulla, che diamine!) dei 5 appuntamenti di Situazione Critica organizzati nel 2019 dalla Pigrecoemme, con il contributo della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania.

In verità non sono millemila ora, ma 9 ore, 15 minuti e 20 secondi, quindi vanno giù facilissimamente.

Dopo i primi sette appuntamenti del 2018, I cinque incontri dedicati alla critica cinematografica e, più in generale, alla cultura dell’audiovisivo hanno offerto, nell’edizione 2019 di Situazione Critica, l’occasione per presentare altrettanti libri.

I video di tutti gli incontri

Martedì 8 ottobre 2019 abbiamo parlato dell’era post-network, con il nostro Rosario Gallone, il giornalista e docente universitario Diego Del Pozzo e Matteo Berardini, direttore della rivista online di critica Pointblank.it. L’occasione per parlare dell’argomento è stata data dall’uscita per i tipi dell’editore Menocchio di L’arrivo del lupo. Netflix e la nuova tv, seconda uscita della collana CUT – I ritagli di Point Blank.

Sabato 23 novembre 2019 Abbiamo presentato il libro Lo specchio Nero – I sovranismi sullo schermo dal 2001 a oggi, firmato dal micro-collettivo Dikotomiko e pubblicato da DOTS Edizioni. Ne ha parlato – con Rosario Gallone – Massimiliano Martiradonna, uno dei componenti di Dikotomiko.

Il decimo appuntamento di Situazione Critica ci ha offerto l’opportunità per presentare – sabato 7 dicembre 2019 – Ieri, oggi e domani – Il cinema di genere in Italia, pubblicato per i tipi della Marsilio. Ne hanno parlato, con Rosario Gallone, i due curatori del volume: Pedro Armocida e Boris Sollazzo.

L’undicesimo appuntamento di Situazione Critica si è tenuto mercoledì 11 dicembre 2019 ci ha permesso di presentare La dissolvenza del lavoro – Crisi e disoccupazione attraverso il cinema, pubblicato per i tipi della Ediesse. Ne ha parlato, con Rosario Gallone, l’autore Emanuele Di Nicola.

Il dodicesimo e ultimo appuntamento per il 2019 di Situazione Critica – l’iniziativa della Scuola di cinema Pigrecoemme di Napoli cominciata a maggio 2018 – si è tenuto mercoledì 18 dicembre: Abbiamo presentato Un comandante alla corte di Walt Disney. La carriera di Roberto de Leonardis leggenda del doppiaggio, pubblicato dalle Edizioni Croce. Ne ha parlato, con Rosario Gallone, l’autore Nunziante Valoroso.

Se non avete assistito agli incontri questa è un’ottima occasione per mettervi in pari, perché appena finisce questa dannata emergenza sanitaria torniamo con una nuova edizione!