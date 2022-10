Situazione critica 2022 – Ripartiamo dalle sale

Dal 4 ottobre al 9 novembre, 4 film in 4 diverse sale della Campania, presentati da importanti critici e studiosi.

Coinvolte anche alcune scuole del territorio campano, Università e Accademie.

Quando Situazione Critica, la manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Porte Invisibili Media, ha avuto inizio, il 5 maggio del 2018, quel primo appuntamento era intitolato “Il dibattito sì: l’importanza delle rassegne cinematografiche e dei festival nella formazione di un pubblico maturo e critico”. All’indomani della pandemia e della crisi delle sale, oggi potremmo davvero provare a rispondere alla domanda “A cosa serve la critica?”. Magari potrebbe servire proprio a salvare le sale cinematografiche. Le dimensioni dello schermo non costituiscono più un parametro significativo per far sì che lo spettacolo cinematografico in sala sia diverso da quello domestico. La sala deve ospitare, intorno alla proiezione, un evento, un dibattito, un incontro critico, un dialogo con l’autore. Allora sì che la visione in sala sarà diversa da quella in casa. L’esperienza maturata dal Cinema Troisi a Roma ne è la dimostrazione.

A tal scopo, l’edizione 2022 di Situazione Critica reca come sottotitolo “Ripartiamo dalle sale” e si articolerà in quattro proiezioni con ospiti di grande prestigio e spessore nell’ambito della critica, i quali presenteranno i quattro film in programma, approfondendone tematiche e forma. L’esperienza del pubblico quindi potrà essere dialettica, di partecipazione alla discussione, nonché formativa, nella direzione di quell’educazione all’immagine che pare ormai imprescindibile e non solo nelle scuole. Non a caso, sono stati stretti accordi con il Liceo Mazzini di Napoli, il Liceo Cirillo di Aversa e il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Federico II di Napoli affinché gli studenti siano coinvolti nel progetto, come da tradizione della manifestazione, e possano partecipare alle proiezioni e ai dibattiti.

L’iniziativa si svolge con il contributo della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania, nonché con il patrocinio morale dell’Agis – Unione regionale Campania.

Gli appuntamenti dell’edizione 2022 di Situazione Critica

Tutti gli incontri sono ad accesso gratuito, fino ad esaurimento posti.

Il 4 ottobre alle ore 19:00, presso il Cinema Plaza di Napoli, si terrà la proiezione di L’appartamento di Billy Wilder, presentato dal critico, storico del cinema e docente universitario, Valerio Caprara.

Il 12 ottobre alle 19:00, presso il cinema Vittoria di Napoli, si terrà la proiezione di Manhunter di Michael Mann, presentato da Pier Maria Bocchi, critico di Film Tv, Cineforum, e autore della monografia Michael Mann – Creatore di immagin” per i tipi della Minimum Fax.

GROSSO GUAIO A CHINA TOWN@0 25x Il 25 ottobre alle 10. presso il cinema Filangieri di Napoli, si terrà la proiezione di Grosso guaio a Chinatown di John Carpenter, presentato da Roy Menarini, critico cinematografico e docente universitario di Cinema e Industria culturale.