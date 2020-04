I nostri primi corsi di cinema online

Colpiti a sorpresa, come tutti, dall’emergenza Covid-19, siamo rimasti inizialmente disorientati, ma in poco tempo siamo riusciti a organizzare due corsi di cinema online che già hanno raccolto un incoraggiante numero di adesioni.

Il corso online di montaggio parte il 7 aprile e il corso online di critica cinematografica il giorno dopo.

Li proponiamo a un prezzo vantaggiosissimo: ognuno dei due corsi costa solo € 100, un quarto del costo “normale”, ma mantiene intatta la struttura didattica, il programma e il valore.

Potete trovare informazioni dettagliate su entrambi i corsi e su come partecipare sulle pagine del nostro sito ad essi dedicate: corso di montaggio e corso di analisi e critica del film.

