Corso online di critica cinematografica dal 20 giugno 2020

2017-09-07T09:23:03+0000

Ho aspettato prima di scrivere questa recensione, perchè, dopo due anni, questo è il primo che non seguirò un corso ... nella scuola; ho aspettato perché volevo rendermi conto di cosa mi sarebbe mancato, dato che quando ce l'hai non ci fai caso; posso dire che per primo mi mancherà l'ambiente, la scuola sempre a disposizione, l'ospitalità, il fatto che per qualunque cosa, ripararsi dalla pioggia, fare una riunione con gli amici, pranzare assieme, anche solo caricare il cellulare, sulla Pigrecoemme potevi contare.Mi mancheranno i professori, che tanto professori non erano, erano amici, potevi confrontarti, chiacchierare di cinema, andare a vedere un film assieme, mangiare una cosa assieme, chiedere qualunque tipo di consiglio per le tue produzioni e ricevere qualunque tipo di consiglio per migliorarle; erano ben lontani dalla figura del professore; erano colleghi, erano Amici.Mi mancherà l'atmosfera, l'aria che si respirava, trovarti all'improvviso in mezzo a tante persone che condividono la tua stessa passione, trovarti in mezzo a tanti artisti, e all'improvviso poter essere completamente te stesso, dentro a quel nucleo familiare che si crea già una settimana dopo l'inizio dei corsi.Mi mancherà la verità, la verità della passione che c'è in quella scuola, di come viene portata avanti, grazie ai professori, in particolare Rosario e Giacomo, che cercano non solo di insegnarti il cinema, ma ti mettono a corrente principalmente delle difficoltà che incontrerai, e poi della parte artistica, e questa per me è una cosa molto giusta, perché magari non tutti hanno il coraggio di dirti che fare un film è un processo lungo e difficile, loro invece si, ma anziché fermarsi a dire quello, ti aiutano, ti stanno vicino e cercano di fare in modo che il tuo film sia bellissimo.Io lascio la Pigrecoemme con il quadruplo delle poche cose che sapevo, perché questo fa, ti arricchisce; anche un grande regista, con tutte le conoscenze del mondo, se seguisse un corso ne uscirebbe con qualcosa in più, se non a livello tecnico, a livello morale.Molte volte durante le nostre numerose esercitazioni esordivo con la frase "Ok, creiamo un pò di magia", e le persone attorno ridevano, ma in quei momenti non potevo essere più serio, perché la Pigrecoemme non ti mette a disposizione una scuola ma una casa, non ti mette a disposizione dei professori ma degli Amici, non ti da degli spunti ma delle opportunità, non ti mette a disposizione una troupe, ma ti mette a disposizione una Famiglia, e se non è Magia questa, non so cosa lo sia. <3 <3 <3 leggi...