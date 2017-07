«Se Tarkovskij per me è il più grande – diceva Ingmar Bergman – è perché porta nel cinema un nuovo linguaggio che gli permette di afferrare la vita come apparenza».

Ognuno dei sette lungometraggi di Andrej Tarkovskij, dal suo esordio L’infanzia di Ivan (1962) fino all’ultimo lavoro Sacrificio (1987), è, in realtà, un tentativo di trovare il legame tra l’immagine e l’assoluto; una ricerca costante sull’immanenza della struttura delle immagini chiamate a esprimere non le riflessioni sulla vita, ma la vita stessa; una meditazione profonda sul cinema come arte del tempo e creatore di spazi dove la realtà appare “messa in abisso”.

Tarkovskij è stato innanzitutto un “poeta” della forma cinematografica, e, più di ogni altro, ha creduto nella purezza, nell’integrità del film, nel sogno impossibile di cogliere nelle inquadrature il fluire del tempo, inseguendolo fin dentro le sue diacronie, nei giochi (e nei giorni) di un futuro già trascorso.

(V.E.)

DAYS OF FUTURE PASSED

Un corso gratuito sul cinema di Andrej Tarkovskij

Questo corso, a cura dello storico del cinema Vincenzo Esposito (il cui titolo “Days of Future Passed” rende omaggio all’omonimo album dei Moody Blues del 1967, a sua volta ispirato alla Sinfonia n. 9 – “Dal Nuovo Mondo” di Antonín Dvořák) è organizzato dalla scuola di cinema Pigrecoemme, in collaborazione con la F.I.C.C, Federazione Italiana dei Circoli del Cinema, e propone un percorso di studio dei testi teorici di Tarkovskij e di analisi della sua opera cinematografica.

CALENDARIO DELLE LEZIONI

Lezione 1

Venerdì 22 settembre 2017, h. 11:30 – 14:00 e 15.30 – 17:30.

L’infanzia di Ivan

(1962, 1h 37m). A cura di Vincenzo Esposito.

Lezione 2

Venerdì 29 settembre 2017, h. 11:30 – 14:00 e 15.30 – 17:30.

Tempo di viaggio (1983, 63′). A cura di Vincenzo Esposito.

Lezione 3

Venerdì 6 ottobre 2017, h. 11:30 – 14:00 e 15.30 – 17:30.

Nostalghia (1983, 125′). A cura di Vincenzo Esposito.



Lezione 4

Venerdì 13 ottobre 2017, h. 11:30 – 14:00 e 15.30 – 17:30.

Solaris (1972, 167′). A cura di Rosario Gallone.

COME ISCRIVERSI Per iscriversi è necessario recarsi presso la sede della Pigrecoemme (a Napoli, in piazza Portanova 11, dal lunedì al venerdì, dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 17,30) con un documento di riconoscimento in corso di validità. La partecipazione al corso è gratuita. E’ consigliabile prendere un appuntamento chiamando allo 081.5635188.