Situazione Critica #5. Saper guardare gli attori. Incontro con Claudio Vicentini.

Il quinto appuntamento di Situazione Critica – l’iniziativa con la quale la scuola di cinema Pigrecoemme di Napoli festeggia il diciottesimo anno di attività – avrà un altro prestigioso ospite. Mercoledì 14 novembre, infatti, alle ore 11.30, lo storico del teatro Claudio Vicentini parlerà a chi vorrà intervenire di come guardare con spirito critico al lavoro dell’attore.

È possibile parlare di recitazione in maniera “critica” senza cadere nei luoghi comuni e nella solita aneddotica? C’è una vera “consapevolezza”, “conoscenza”, nell’arte della recitazione? Chi giudica un attore possiede realmente gli strumenti per farlo? E, più di tutto, cosa rende un attore non un semplice esecutore, ma un interprete superiore? Claudio Vicentini, considerato in tutto il mondo uno dei più grandi studiosi di recitazione e autore della prima storia delle teorie della recitazione (edita da Marsilio), dialogherà con Angelo Serio, responsabile del Corso di Recitazione di Pigrecoemme, cercando di rispondere a queste e ad altre domande

CLAUDIO VICENTINI

Claudio Vicentini è professore emerito di Storia del teatro dell’Università di Napoli “L’Orientale”, dove ha fondato il corso di laurea in Linguaggi multimediali: arte teatro cinema. Ha insegnato Teorie e tecniche della recitazione nella University of California a San Diego e Los Angeles. Attualmente dirige il programma internazionale di ricerca Acting Archives sulle tecniche di recitazione nel teatro e nel cinema. Autore di numerosi volumi, per Marsilio ha pubblicato: Pirandello. Il disagio del teatro (1997), L’arte di guardare gli attori (2013) e La teoria della recitazione – Dall’antichità al Settecento (2012).

COME PARTECIPARE ALL’INCONTRO

L’incontro, fino a esaurimento posti, è a ingresso gratuito.

È gradita la prenotazione al numero 081 5635188.

L’incontro si svolgerà Mercoledì 14 novembre 2018, dalle 11:30, presso la sede della Scuola di cinema Pigrecoemme (Piazza Portanova 11, Napoli).