Situazione Critica #4. Sense and Sensibility – Cuore e cervello di una critica militante

Sabato 20 ottobre il quarto appuntamento di Situazione Critica, l’iniziativa con la quale la scuola di cinema Pigrecoemme di Napoli festeggia il diciottesimo anno di attività, avrà un prestigioso ospite: il giovanissimo direttore, appena 34 anni, del settimanale FilmTv.

Insieme a Rosario Gallone, Giulio Sangiorgio discuterà dell’importanza – quasi dell’urgenza – di un ritorno a una critica militante, ovvero a una critica cinematografica (ma non solo) che abbia un obiettivo pedagogico, divulgativo e responsabilmente politico.

Guidare il lettore/spettatore nel difficile percorso odierno tra le immagini, non necessariamente cinematografiche, significa condurlo fuori dalle secche di una complessa sospensione dell’incredulità che, ormai pericolosamente, riguarda la realtà come la finzione.

Aiutare a discernere ciò che è vero da ciò che è falso, ma anche solo ciò che è plausibile da ciò che è impossibile, è operazione delicata e necessaria assieme.

Ci si soffermerà anche sulle soddisfazioni e le difficoltà di chi dirige un settimanale cartaceo sul cinema, su come si possa coniugare l’essere al passo dei tempi, l’interrogarsi sul futuro (del fare cinema e del guardarlo) e contemporaneamente rendere conto e far conoscere un passato prestigioso come quello del nostro cinema e non solo.

GIULIO SANGIORGIO

Giulio Sangiorgio (Lecco, 1984) è direttore del settimanale FilmTv.

Si occupa del lavoro di selezione per il Filmmaker Film Festival di Milano e per il festival del cinema Presente italiano di Pistoia.

Collabora con l’Enciclopedia Treccani e codirige la collana Heterotopia per Bietti.

Ha pubblicato saggi su autori contemporanei. È ideatore e responsabile di corsi di cinema e rassegne.

COME PARTECIPARE ALL’INCONTRO

L’incontro, fino a esaurimento posti, è a ingresso gratuito.

È gradita la prenotazione al numero 081 5635188.

L’incontro si svolgerà sabato 20 ottobre 2018, dalle 16:30, presso la sede della Scuola di cinema Pigrecoemme (Piazza Portanova 11, Napoli).