Situazione critica #2: Le forme dell’acqua. Il cinema come desiderio impossibile

2018-06-07T18:48:50+0000

Senza alcun dubbio la miglior scuola di recitazione presente a Napoli. Mi ritengo fortunatissima ad averla frequentata, in quanto ho scoperto una realtà che avrei dovuto conoscere, che purtroppo non conoscevo e che ancora oggi non posso dire di conoscere, ma mi ha fornito una cosa indispensabile: gli occhi nuovi per guardarla. L'impatto è stato infatti lì per lì un po' "traumatico" (nel senso positivo del termine): la Pigrecoemme è così valida e professionale che mi ha messo di fronte alle mie limitazioni, ha lavorato su di me così come su ogni singolo allievo, ha fornito un'ottima base per i futuri studi artistici, che siano accademici o da autodidatta. È senz'altro l'unica scuola che insegna ai ragazzi che la frequentano di dover studiare SERIAMENTE (non a caso, uno degli insegnanti è Angelo Serio... di nome e di fatto!) per fare della recitazione il tuo mestiere. È l'unica scuola che non ti fornisce falsi ideali e promesse buttate al vento, come le tante altre "scuole" presenti, in una realtà dove, ahimè, si specula sui sogni dei giovani aspiranti attori. L'unica scuola che fornisce ai suoi allievi informazioni, conoscenze e strumenti di base che altrove non ho visto, l'unica scuola in grado di proporre ai suoi ragazzi esercizi accademici importanti, che si fanno all'Actors'Studio o al Piccolo di Milano, così, giusto per dire. Angelo Serio e Lucio Allocca sono i migliori insegnanti per quanto riguarda la preparazione di un personaggio per un provino, l'analisi di un testo teatrale o cinematografico, il metodo emotivo e quello tradizionale, la tecnica, la dizione, la concentrazione. Mentre Cristina Florio è il fiore all'occhiello per quanto concerne l'educazione vocale e corporea. Mi mancheranno tantissimo le lezioni con tutti e tre, così come mi mancheranno i ragazzi della mia classe, i ragazzi dei corsi Master e Filmaker, le esercitazioni svolte al di fuori delle lezioni, le lezioni di yoga organizzate da Angelo, l'allegria di Rosario e delle sue magliette fighissime, l'affabilità di Giacomo, i caffè, le risate, le cazziate, le chiaccherate. La mia seconda famiglia e la mia seconda casa per un anno. Grazie per tutto quello che avete fatto per me. � #lapigrecochecipiace #lapigrecocheunisce #situazionecritica #lemiemagliettesonopiùbelledellevostre #larcaapproda