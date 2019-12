Il dodicesimo appuntamento di Situazione Critica – l’iniziativa della scuola di cinema Pigrecoemme di Napoli cominciata a maggio 2018 – si terrà mercoledì 18 dicembre 2019 a partire dalle 11:00 e sarà l’occasione per presentare Un comandante alla corte di Walt Disney. La carriera di Roberto de Leonardis leggenda del doppiaggio, pubblicato dalle Edizioni Croce. Ne parlerà, con Rosario Gallone, l’autore: Nunziante Valoroso.

Steamboat Willie, del 1928, è considerato il debutto pubblico di Mickey Mouse.

Uno dei temi scottanti, parlando di impero Disney, è sempre stata la colonizzazione dell’immaginario. Oggi, con l’acquisizione degli universi Star Wars e Marvel, della Fox e con l’approdo nel panorama degli OTT (Over the Top) con Disney +, la colonizzazione sembra essersi fatta più aggressiva, quasi a voler fare terra bruciata dei concorrenti. Uno degli espedienti migliori per radicarsi globalmente è sempre stato controllare ogni fase del processo, non solo produttivo, ma anche distributivo, compreso l’adattamento in ogni paese. Una cosa, tanto per intenderci, che nell’ “altro cinema” faceva Stanley Kubrick. Non è quindi un caso che Roberto De Leonardis sia stato l’adattatore di fiducia sia della Disney (e amico di Walt) che di Kubrick di cui ha adattato Spartacus, Barry Lindon, Arancia meccanica, 2001 Odissea nello spazio. Di questa figura importantissima del cinema, di cui, tuttavia, si sa poco, ci parlerà Nunziante Valoroso che per la Royfilm, fondata da Roberto De Leonardis, lavora.

L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Campania.

Dalla presentazione in quarta di copertina:

“Il doppiaggio è un’arte affascinante che tenta, spesso con successo, di trasfondere in un’altra lingua la parte parlata di un’opera audiovisiva. Si doppia in molti paesi del mondo ma l’Italia si è sempre distinta per la cura dei suoi lavori. Questo volume vuole essere un affettuoso omaggio alla carriera di colui che, a detta di tutti, è stato il più bravo tra coloro che hanno adattato in italiano dei copioni per il doppiaggio: Roberto de Leonardis. Adattatore di fiducia di Walt Disney e collaboratore di artisti, registi e personalità come Fellini, Chaplin, Truffaut, Kubrick, Ken Russell, John Huston, Orson Welles, è stato un poeta delle sale di doppiaggio, anche paroliere di successo per tutte le canzoni dei musical di cui ha curato l’adattamento. Ripercorrendo la sua carriera si ripercorre, in gran parte, la storia del cinema..”.

L’ospite Nunziante Valoroso (Napoli, 1963) è laureato in Giurisprudenza. Esperto di cinema e di Disney in particolare, collabora con la società di doppiaggio Royfilm come consulente storico Disney e adattatore dei contenuti speciali dei DVD e dei Blu-ray. Ha collaborato con la rivista Cin&Media e scritto recensioni per la rivista di doppiaggio in rete Asinc. È autore di saggi e schede sul doppiaggio italiano dei film di Disney. Nel 2007 ha collaborato con il giornalista Gianni Maritati al capitolo sul doppiaggio del libro Biancaneve e i suoi fratelli pubblicato da Gremese. Ha collaborato a due volumi curati da Matilde Tortora per la Tunuè, Viaggi nell’animazione e Le donne nel cinema d’animazione. Ha anche curato l’edizione italiana di spettacoli delle serie Disney on Ice e Disney Live e ha realizzato, nel 2008, l’adattamento italiano del nuovo cortometraggio Disney Pippo e l’home theater. Nel 2010 ha scritto i testi dell’edizione italiana in Blu-ray del classico Fantasia. Nello stesso periodo gli viene affidata l’edizione italiana dei cortometraggi Disney della serie Topolino, che risate!. Ha scritto i dialoghi italiani per importanti videogiochi della Disney, tra cui Tron Evolution, Epic Mickey 2. Come partecipare all’incontro L’incontro, fino a esaurimento posti, è a ingresso gratuito. È gradita la prenotazione al numero 081 5635188. L’incontro si svolgerà mercoledì 18 dicembre 2019 a partire dalle 11:00, presso la sede della Scuola di cinema Pigrecoemme (Piazza Portanova 11, Napoli).