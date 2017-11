Come scegliere l’attrezzatura fotografica? Un incontro aperto.

Sabato 16 dicembre 2017 alle ore 16:00 presso la sede della Pigrecoemme a Napoli, Luca Sorbo, docente all’Accademia di Belle Arti napoletana e curatore dei nostri corsi di fotografia, darà degli utili consigli su come scegliere e valutare la migliore attrezzatura fotografica per esaltare la propria creatività.

Impareremo a leggere i test MTF, l’unico strumento valido per valutare la qualità delle fotocamere e degli obiettivi.

Una difficoltà per chi si avvicina al mondo della fotografia o per chi la pratica come fotoamatore consiste spesso nel decidere quale attrezzatura fotografica acquistare. La pubblicità delle case produttrici è martellante e molto efficace. Il fotografo è spesso ossessionato dalla tecnica e molti credono che per fare buone foto sia indispensabile un’attrezzatura molto costosa. Spesso si acquistano obiettivi dal prezzo alto, ma che poi si utilizzano poche volte. Reflex, mirrorless, bridge, compatte: sono tante le alternative e la scelta non è mai semplice. Oltre alle scelte tecniche bisogna valutare anche le scelte creative poiché il vero scopo del fotografo è realizzare foto belle ed efficaci.

Come fare per scegliere l’attrezzatura fotografica più adatta alle proprie esigenze?

Come spendere poco ed esaltare le proprie scelte creative?

Come pianificare gli acquisti?

Quale macchina fotografica scegliere?

Quali obiettivi comprare?

Si può acquistare attrezzatura usata? Se sì, come?

A queste domande cercheremo di rispondere sabato.

Come partecipare all’incontro

L’incontro, fino a esaurimento posti, è a ingresso gratuito.

Prenotazioni (obbligatorie) e informazioni al numero 081 5635188