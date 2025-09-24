Pigrecoemme OPEN DAY – giovedì 2 ottobre!

PScuola di cinema Pigrecoemme - OPEN DAY - giovedì 2 ottobre!

Giovedì 2 ottobre – dalle 11:00 alle 18:00 – vi aspettiamo per un Open Day alla Pigrecoemme.
Vi daremo informazioni sui corsi di cinema e fotografia, potrete visitare gli spazi e conoscere i docenti.

Intanto, però, sono rimasti 5 posti per il Master, quindi se vi interessa frequentare il corso completo (quello che vanta il maggior numero di imitazioni, come La Settimana Enigmistica), sbrigatevi!

