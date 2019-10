Tris di Pigrecoemme al Napoli Film Festival 2019.

La Pigrecoemme è presente al Napoli Film Festival 2019 con tre produzioni, tutte realizzate coinvolgendo allievi ed ex allievi.





Flavioh – Tributo a Flavio Bucci

Di questo documentario vi abbiamo già parlato nel corso dell’ultimo anno: presentato alla Festa del cinema di Roma il 20 ottobre del 2018, il film ha poi vinto il premio del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma all’ottavo Festival di Spello, ed è poi stato proiettato nella sezione competitiva Scenari Campani della diciassettesima edizione dell’Ischia Film Festival.

Terminato da Riccardo Zinna poco prima della sua tragica e prematura morte Flavioh è stato montato dal nostro docente Giacomo Fabbrocino che si è avvalso della collaborazione, come assistente al montaggio, dell’ex allieva Annabella Gallo.

Flavioh sarà proiettato lunedì 23 settembre 2019, alle ore 19:30 circa, al cinema Delle Palme, nell’ambito della sezione Schermo Napoli Doc.

Argento Vivo

In occasione del venticinquesimo anno di attività della Onlus Figli in Famiglia, un’organizzazione no profit operante nella periferia orientale di Napoli, il nostro docente Rosario Gallone realizza un documentario per riflettere, assieme a testimoni di prestigio, sui cambiamenti del quartiere di San Giovanni a Teduccio, della mafia e dell’antimafia.

Il documentario ha visto coinvolti gli ex allievi Stefano Marino (suono), Federico Passaro (fotografia), Chiara De Maio (Assistente alla Regia) ed Emanuele Ascione (Color Grading). Le musiche sono dei Profilogreco.

Argento Vivo sarà proiettato mercoledì 25 settembre 2019, alle ore 19:00 circa, al cinema Delle Palme, nell’ambito della sezione Schermo Napoli Doc.



Argento Vivo – trailer from Scuola di cinema Pigrecoemme on Vimeo.

Illustrated ABC

La terza produzione Pigrecoemme in concorso al Napoli Film Festival 2019 è Il videoclip ufficiale di Illustrated ABC, la versione inglese della title track dell’EP dei Ferraniacolor, con la partecipazione di Tommaso Cerasuolo dei Perturbazione alla voce. Il video è interpretato da Andrea Renzi e Maddalena Califano per la regia del nostro docente Giacomo Fabbrocino.

Qui, oltre all’ex allieva attrice Maddalena Califano davanti all’obiettivo con Andrea Renzi, abbiamo gli ex allievi Lorenzo V. Goodman alla fotografia, Angelo Foggia come aiuto regia ed Emanuele Ascione assistente al montaggio. Giovanissime anche la scenografa Fabiana Tosca e la make up artist Roberta Caflisch.

Illustrated ABC sarà proiettato mercoledì 25 settembre 2019, alle ore 16:00 circa, al Castel Dell’Ovo, nell’ambito della sezione Videoclip Sessions.