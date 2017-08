Non è la prima volta che al Festival di Venezia sono presenti film cui hanno lavorato a vario titolo nostri ex allievi. Due anni fa Per amor vostro di Giuseppe Gaudino fu addirittura premiato con la Coppa Volpi alla protagonista Valeria Golino, mentre l’anno scorso è toccato a Indivisibili di Edoardo De Angelis e scritto con Nicola Guaglianone, entrambi nostri docenti nell’annata appena passata, cui hanno lavorato i nostri ex allievi Chiara De Gregorio e Vincenzo Capasso. Quella che si chiuderà il prossimo 12 settembre sarà la 74ma edizione e folta sarà la presenza di collaboratori ed ex allievi della Pigrecoemme.

Nella sezione Orizzonti concorre Gatta Cenerentola, seconda incursione nell’animazione di qualità della MAD Entertainment di Luciano Stella, dopo il fortunato percorso di L’arte della felicità, insignito, nel 2014, del Felix, prestigioso Oscar europeo. Da qualche anno la MAD tiene corsi sulla produzione a Pigrecoemme e anche quest’anno si sono avvicendati Paola Tortora e Marino Guarnieri (tra i registi di Gatta Cenerentola), mentre tra gli sceneggiatori che hanno partecipato alla lunga lavorazione di questo lungometraggio animato figura anche il nostro docente Corrado Morra.

In Cinema nel giardino troviamo Nato a Casal di Principe diretto da Bruno Oliviero, scritto da Massimiliano Virgilio, ex allievo di sceneggiatura e prossimo docente del corso – proprio di sceneggiatura – per l’annata 2017/2018, e della cui crew hanno fatto parte i nostri ex allievi Ilaria De Martinis, Luca Silvestre, Brigida Giovinazzi, Pedro Fiascunari e Raffaele Cortile. Nella stessa sezione verranno presentate anche le prime due puntate della serie Suburra, prima produzione in Italia di Netflix, montata anche dal nostro docente di montaggio Lorenzo Peluso.

Nella prestigiosa Settimana della Critica troviamo Veleno di Diego Olivares al quale hanno lavorato gli ex allievi “pigrecoemmiani” Ilaria De Martinis, Luca Silvestre, Rossella Scialla e Serena Russo. Nelle Giornate degli Autori figura L’equilibrio di Vincenzo Marra al quale hanno lavorato davvero tanti nostri ex corsisti: Wanda Luongo, Brigida Giovinazzi, Pedro Fiascunari, Alba Tarabbo, Mario Conte, Roberto Di Nuzzo e Viviana Sacco.

La Pigrecoemme è orgogliosa dei risultati di qualità raggiunti dai suoi docenti, allievi e allievi ora docenti. Segno che il progetto ormai quasi ventennale di creare un ponte tra formazione seria e lavoro si è realizzato grazie alle energie, ai sacrifici e alla qualità del know how della prima scuola di cinema del Sud Italia.