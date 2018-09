La ricerca in ambito fotografico è fondamentale, a maggior ragione quando si ha bisogno costante di nuovi stimoli da riportare nell’attività didattica.

NON SOLO UNA PRESENTAZIONE DEL CORSO, MA ANCHE UN’ESPERIENZA FOTOGRAFICA.

L’evento a cui abbiamo pensato, a margine della presentazione del corso di fotografia 2018/2019 targato Pigrecoemme e condotto da Michele Salvezza, va proprio in questa direzione. Parleremo della natura e dell’identità dei corsi che abbiamo in mente e il docente si presenterà e resterà a disposizione per rispondere a domande e curiosità.

Ma oltre a questo abbiamo deciso di offrire ai presenti una vera esperienza fotografica dal vivo: utilizzeremo tutti gli strumenti a disposizione e dalla fotografia analogica arriveremo fino a quella social di Instagram, senza alcuna discriminazione, alla ricerca di immagini nuove. Come diceva qualcuno, il mondo non ha bisogno di dogmi ma di libera ricerca.

COSA FAREMO?

Il docente esporrà un progetto personale, uno studio su “Adamo ed Eva”, che vede coinvolta anche l’artista Romina Bracchi, chiamata ad elaborare gli scatti precedentemente stampati in camera oscura attraverso l’utilizzo di tecniche miste.

L’ambizione è quella di cercare di mettere in comunicazione la fotografia analogica, la pittura, la fotografia digitale e quella social.

Gli autori inoltre realizzeranno dei ritratti dei presenti e dopo averli stampati li trasformeranno utilizzando gli strumenti della pittura; infine attraverso la fotografia digitale condivideranno il risultato della ricerca online, operando una ulteriore trasformazione.

DOVE E QUANDO?

L’incontro avrà luogo giovedì 20 settembre 2018, dalle 15:00 alle 19:00, presso la sede della Scuola di cinema e fotografia Pigrecoemme (Piazza Portanova 11, Napoli).

COME PARTECIPARE AGLI INCONTRI

Fino a esaurimento posti l’ingresso è gratuito.

È gradita la prenotazione al numero 081 5635188.