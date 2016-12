Martedì 28 giugno, ore 18 alla Scuola di cinema Pigrecoemme, prima presentazione del volume “Le mani sulla città. Dietro le quinte di un film senza tempo” di Giovanna Gravina (Homo Scrivens).

Insieme all’autrice ne parleranno l’architetto Massimo Rosi, fratello del regista, il professore Raffaele Della Vecchia, il critico e saggista Alberto Castellano. Modera il giornalista Giovanni Capozzi.

Durante l’incontro sarà proiettato il video “Citizen Rosi omaggio ad un grande maestro di cinema” a cura di Arci Movie con il montaggio di Giovanni Bellotti.

IL LIBRO

Da un lungometraggio che ha fatto storia, e dalle parole raccolte dalla viva voce di Francesco Rosi, nasce “Le mani sulla città. Dietro le quinte di un film senza tempo” scritto da Giovanna Gravina (Homo Scrivens), frutto di lunghe ricerche su documenti e archivi.

Un backstage in progress che copre un arco di cinquant’anni con interviste inedite, ritagli di giornali, curiosità, aneddoti, voci critiche di valore che testimoniano il retaggio e la ricchezza intramontabile di un film simbolo storico dell’Italia e tragica e attuale denuncia delle collusioni tra potere economico e potere politico corrotto.

Il volume contiene una intervista inedita a Francesco Rosi.

Prefazione di Pasquale Iaccio

Introduzione di Massimo Rosi.

GIOVANNA GRAVINA è nata a Napoli nel 1978. Si è laureata in Lettere Moderne con una tesi in Storia del Cinema. Coautrice del saggio “Riflessi cinematografici della Grande guerra sulla stampa napoletana” [in P. Iaccio, Napoli e il cinema (1896– 2000), ESI]. Grande appassionata di cinema, ha creato e gestito per anni, con Margherita Baldi, il sito Cineapolis sul cinema napoletano.