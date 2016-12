Iscritto alla Pigrecoemme? Hai uno sconto per il Cineclub Modernissimo!

Si rinnova la collaborazione tra la Scuola di Cinema, televisione e fotografia Pigrecomme ed il Cineclub Modernissimo!

Tutti gli studenti dei corsi 2016 – 2017 avranno infatti l’opportunità di iscriversi alla rassegna al costo agevolato di 52 euro.

Le iscrizioni sono aperte da lunedi 26 settembre al Multicinema Modernissimo.

In programma 54 tra i migliori titoli della scorsa stagione più 18 prime visioni.

