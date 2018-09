ISA 9000, il mediometraggio di Angelo Serio su Isa Danieli, è online.

Al momento della sua uscita nel 2001, ISA 9000, mediometraggio a metà strada tra fiction e documentario, diretto da Angelo Serio (conduttore del nostro corso di recitazione) e sceneggiato da Rosario Gallone (docente del nostro corso di regia), era un prodotto sicuramente atipico e i suoi caratteri di originalità si avvertono chiaramente ancora oggi, a 17 anni di distanza.

Il racconto della vita di Isa Danieli, grande attrice per diverse generazioni di drammaturghi napoletani, da Eduardo De Filippo a Roberto De Simone, fino ad Annibale Ruccello (di cui fu una vera musa), che si snoda attraverso le testimonianze di amici e colleghi si rivela anche un pretesto per riflettere su quanto, per la formazione culturale di un individuo, contino le esperienze vissute in prima persona e il contesto.

Il film ha partecipato a diversi festival (Maremma Doc Festival 2002, Riccione TTV 2002, evento speciale al Bellaria Film Festival 2003), ha riscosso successo negli Stati Uniti dove nel 2004 fu proiettato agli Istituti Italiani di Cultura di Los Angeles e San Francisco, al Marilyn Monroe Theatre at the Lee Strasberg Institute di Los Angeles su invito di Anna Strasberg, ed all’Università della California UCSD che, che lo ha acquisito nel proprio archivio audiovisivo.

Da oggi potete vederlo su Youtube.

ISA 9000

Un film di Angelo Serio.

Docufiction, durata 41 min. – Italia 2001.

Con Isa Danieli, Lucio Allocca, Gianni d’Ambrosio, Sergio di Paola, Gigi Esposito, Mico Galdieri, Lello Giulivo, Mimmo Liguoro, Rino Marcelli, Manuela Metri, Enzo Moscato, Elia Pirollo, Lina Wertmüller

Regia Angelo Serio

Soggetto Angelo Serio

Sceneggiatura Angelo Serio, Rosario Gallone

Produttore Angelo Serio

Produttore esecutivo Tony De Vito

Fotografia Fabio Testa, Luigi Senatore

Montaggio Maria Valerio

Musiche Lugi Stazio

Scenografia Biagina Cherubini

Costumi Imma Simonetti

Trucco Tiziana De Gennaro

Interpreti e personaggi

Isa Danieli: se stessa

Lucio Allocca: Dott. De Omnibus (tuttologo)

Enzo Moscato: se stesso

Lina Wertmüller: se stessa

Lello Giulivo: se stesso (rapitore)

Gianni d’Ambrosio: se stesso (rapitore)

Sergio di Paola: se stesso (rapitore)

Gigi Esposito: se stesso (marito di Isa Danieli)

Mico Galdieri: se stesso (produttore teatrale e mandante del rapimento)

Mimmo Liguoro: se stesso

Rino Marcelli: se stesso

Manuela Metri: se stessa (rapitrice)

Elia Pirollo: se stesso (rapitore)