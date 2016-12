Incontro con Enrico Iannaccone – Mercoledì 4 maggio 2016

Mercoledì 4 maggio alle ore 18:00 alla Pigrecoemme il regista Enrico Iannaccone, David di Donatello 2013 per il cortometraggio L’esecuzione, presenterà il suo primo lungometraggio: La buona uscita.

L’incontro è a ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti) ed è aperto a tutti.

Alle ore 21:00 al Multicinema Modernissimo, prima del film!

Informazioni allo 0815635188 o all’email info@pigrecoemme.com.

Tra il 2012 e il 2014 Enrico Iannaccone scrive, dirige e produce cinque cortometraggi che partecipano a numerosi festival nazionali ed internazionali. Il primo, L’esecuzione, ha ottenuto il David di Donatello 2013 per il miglior cortometraggio. Parallelamente all’attività musicale svolta con lo pseudonimo di Gianni Banni, nel 2015 Iannaccone realizza il suo primo lungometraggio, La Buona Uscita, co-prodotto con la Mad Entertainment di Luciano Stella.

Precedenti lavori cinematografici

– L’esecuzione (Cortometraggio, 2012)

– Peristalsi (Cortometraggio, 2013)

– La Ciofeca (Cortometraggio, 2013)

– Aniconismo (Cortometraggio, 2014)

– Gli Amori (Cortometraggio, 2014)

– La Buona Uscita (Lungometraggio, 2015)

Teatro

– Per Gentile Intercessione (2014)

