Grazie alla collaborazione col Goethe Institut e con la sua responsabile Johanna Wand, Mercoledì 9 marzo alle 16:00, presso la Scuola di Cinema Pigrecoemme in

Piazza Portanova 11 a Napoli, gli allievi della scuola e gli appassionati di cinema potranno incontrare tre giovani registi tedeschi, vincitori nel 2015 di tre Student Academy Awards a Los Angeles: Patrick Vollrath, diplomato all’Accademia di cinema di Vienna sotto la guida di Michael Haneke e autore di Alles wird gut (Tutto andrà bene), quest’anno tra i candidati all’Oscar per il miglior corto; Dustin Loose, autore di Erledigung einer Sache (L’ultima volontà) e Ilker Çatak, che ha diretto Sadakat (Fedeltà).

I tre registi racconteranno la loro esperienza formativa e professionale e si confronteranno con aspiranti registi e giovani autori del nostro Paese.

Patrick Vollrath, Dustin Loose e Ilker Catak sono ospiti dell’ Istituto Goethe di Napoli

nell’ambito della rassegna Montagskino – I tedeschi del lunedì che il 7 marzo alle 18,30 prevede la proiezione dei tre cortometraggi.

Modalità di partecipazione

L’incontro, fino a esaurimento posti, è a ingresso gratuito e sarà moderato da Rosario Gallone, fondatore della Pigrecoemme e curatore dei corsi di regia.

Prenotazioni e info al numero 081 5635188.

Patrick Vollrath

Nato e cresciuto in una piccola cittadina nel cuore della Germania, Patrick Vollrath dal 2008 studia regia presso la Filmakademie Wien (Accademia di cinema Vienna) sotto la guida di regista Michael Haneke. Nel 2011 e nel 2013 vince il concorso Cannes Young Lions Austria. Sempre nel 2013 partecipa al Talent Campus del Festival del Cinema di Berlino. Nel 2015 si diploma con “Alles wird gut” che vince un Oscar ed è in concorso al Festival di Cannes.

Dustin Loose

Nato a Bonn (1986) Dustin Loose lavora dal 2001 come assistente alla regia presso il teatro della sua città natale. Parallelamente acquisisce prime esperienze da regista. Nel 2006 debutta con il film “Rolltreppe abwärts” (Giù sulla scala mobile), liberamente tratto dal romanzo di Hans-Georg Noack, un successone nelle sale tedesche. Dal 2007 studia regia alla Filmakademie Baden-Württemberg (Accademia di Cinema Baden-Württemberg). Si diploma nel 2014 con “Erledigung einer Sache” (L’ultima volontà), adattamento del racconto “The last will” di Håkan Nesser. Il film vince un Oscar agli Student Academy Awards 2015.

Ilker Catak

Nato a Berlino (1984) e cresciuto a Istanbul, Ilker Çatak studia regia. Borsista nel 2011 presso il Bayerischer Rundfunk realizza la sua prima sceneggiatura. Lavora come regista per la pubblicità. Dal 2012 al 2014 studia regia presso la Hamburg Media School. Il suo cortometraggio “Wo wir sind” (Dove siamo noi) viene premiato dalla Fondazione Murnau e al Festival Max-Ophüls-Preis a Saarbrücken. Il film è tra i finalisti degli Student Academy Awards 2014. Per “Sadakat” (Fedeltà) riceve nuovamente il Max-Ophüls-Preis e un Oscar agli Student Academy Awards 2015.