Il campione di Leonardo D’Agostini – La recensione del film

Si pensa superficialmente che chiunque abbia successo sia felice. La disamina di tutti i personaggi dello spettacolo che non sono riusciti a reggere il peso che comporta l’essere famosi sarebbe troppo lunga e noiosa; eppure, volendo fare un discorso semplicistico, che cosa potrebbe andare storto per chi possiede soldi, una casa, una posizione di rilievo, un giornale sempre pronto a pubblicare foto, e persone – i fan – che lo amano incondizionatamente?

L’altro lato della medaglia è la solitudine, spesso celata da arroganza e da una finta sicurezza in se stessi. Il campione, opera prima di Leonardo D’Agostini, prodotta da Matteo Rovere (Il primo re, Veloce come il vento) e Sydney Sibilia (Smetto quando voglio), è una storia di successo e solitudine, ambientata nell’universo dorato del calcio italiano. “Il campione” del film è Christian Ferro, un ragazzo che a soli vent’anni è la prima punta della Roma. Seppur venerato da tutti, Christian è in realtà un ragazzo solitario e riservato, che mostra sfacciataggine e spavalderia ma nasconde sensi di colpa scaturiti a seguito della morte della madre. La sua immaturità e il suo stile di vita fatto di eccessi potrebbero però costargli la carriera. Gli viene imposto allora un ultimatum: se non supera gli esami di maturità non potrà giocare. Ed entra in gioco un improbabile insegnante, interpretato da Stefano Accorsi: tra i due si instaura un legame autentico, come quello tra padre e figlio. Il professore si inventa un metodo di apprendimento diverso, aiutando inoltre Christian a eliminare dalla sua vita tutti i vizi, i falsi amici, e gli sciacalli.



Muovendosi tra la commedia e il dramma, “l campione convince a prescindere dalla passione per il calcio. La pellicola, infatti, è un racconto di formazione calato nel presente e per questo fruibile ai più. Christian ha bisogno – come tutti – di qualcuno che creda in lui: dopo aver imparato a volersi bene, anche le aspettative e i bisogni sono cambiati. Ha capito di poter ambire a qualcosa di più; di poter scegliere una ragazza diversa, più matura e meno attenta all’apparenza; di poter allontanare le amicizie deleterie e gli innumerevoli vizi; di smetterla di farsi trattare come un ignorante capace solo di accumulare goal. Il campione si presenta come un film equilibrato, in cui ad una piacevole freschezza si alterna una reale drammaticità.