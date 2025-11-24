I corsi di cinema in partenza a gennaio 2026

Riaprono le iscrizioni alla Scuola di Cinema Pigrecoemme di Napoli
Come ogni anno, da ormai 26 anni, a gennaio ripartono i corsi di cinema della storica Scuola di cinema Pigrecoemme di Napoli.
Un’occasione concreta per immergersi nel linguaggio dell’audiovisivo, acquisire competenze tecniche e maturare visione critica. Che tu voglia diventare regista, operatore, sceneggiatore, montatore, direttore della fotografia o critico cinematografico c’è un corso su misura per te.
Il Corso Filmmaker (280 ore)
Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al corso “Filmmaker”, pensato per chi non può frequentare il Corso Master ma desidera comunque una formazione completa e trasversale.
Il programma integra i moduli di Regia 1 e 2, Montaggio, Sceneggiatura, Analisi e critica del film, e porta la classe alla realizzazione di un cortometraggio conclusivo.
La classe è a numero chiuso e può accogliere al massimo 14 allievi.
inIzio: 24 gennaio
programma (pdf)
costo: € 1200 (4 rate)
Il Corso “Operatore di Ripresa”
Un percorso pensato per chi desidera avvicinarsi alle tecniche fondamentali della ripresa cinematografica e imparare a gestire la macchina da presa con un approccio davvero professionale.
In otto incontri, il corso propone un lavoro fortemente pratico sul ruolo dell’operatore, utile sia a chi punta al set cinematografico, sia a chi vuole realizzare riprese di qualità per contenuti social, reportage o documentazione di eventi.
inIzio: 13 GENNAIO
costo: € 450
Il Corso di Sceneggiatura
Guidato dallo scrittore e sceneggiatore Massimiliano Virgilio, il corso si articola in otto incontri pensati per accompagnare gli allievi alla scoperta di cosa significa davvero scrivere per il cinema e per lo schermo.
Alle spiegazioni teoriche sui principi del racconto audiovisivo si affiancano esercitazioni di scrittura creativa, che permetteranno a ciascun partecipante di sviluppare e mettere in forma la propria sceneggiatura.
inIzio: 24 GENNAIO
costo: € 400
Il Corso di Sceneggiatura 2
Un corso tenuto da Rosario Gallone e dal guest teacher Peppe Fiore (sceneggiatore, tra gli altri, per Marco Bellocchio e Francesco Lettieri). Il ciclo di lezioni si rivolge a quanti abbiano già frequentato il corso di Sceneggiatura 1 o abbiano esperienze equivalenti e ha lo scopo di portare a termine la sceneggiatura di un corto che, poi, verrà girato nei mesi estivi dalla classe del Corso Master. Il laboratorio coinvolgerà i partecipanti in una vera e propria esperienza creativa, paragonabile a quella di una writers’ room.
INIZIO: 28 GENNAIO
costo: € 450
Il Corso di Regia Cinematografica
Il corso di regia cinematografica, guidato da Rosario Gallone, accompagna passo dopo passo anche chi parte da zero verso la comprensione delle basi indispensabili per progettare e realizzare un prodotto audiovisivo.
Che si tratti di un lungometraggio, di un cortometraggio, di un videoclip, di uno spot o di un video istituzionale, il percorso fornisce gli strumenti fondamentali per dare forma a un racconto per immagini.
INIZIO: 29 GENNAIO
costo: € 450
Il Corso di Montaggio con Premiere Pro
Un corso in presenza dedicato alle principali tecniche di montaggio digitale e all’utilizzo di Adobe Premiere Pro, il software di riferimento nella postproduzione per cinema e televisione.
Il programma accompagna gli allievi attraverso tutte le fasi dell’editing: dall’organizzazione del materiale al montaggio vero e proprio, fino all’esportazione nei vari formati richiesti dal web, dal video professionale, dal broadcast e dalla sala cinematografica.
inIzio: 30 GENNAIO
costo: € 450
Il Workshop di direzione della fotografia
Il workshop di direzione della fotografia della scuola di cinema Pigrecoemme sarà guidato da Ugo Lo Pinto, direttore della fotografia e operatore steadicam con lunga esperienza sul set.
L’appuntamento è articolato in cinque giornate consecutive – 19, 20, 21, 22 e 23 gennaio 2026 – con lezioni previste dalle 11:00 alle 18:00.
Si tratta di un percorso fortemente pratico, durante il quale i partecipanti lavoreranno direttamente con videocamere e luci professionali di impostazione cinematografica.
dAL 19 al 23 GENNAIO
costo: € 500
Il Corso Online di Analisi e Critica del Film
Il corso di critica cinematografica della Pigrecoemme è pensato per chi desidera imparare a leggere un film – e più in generale qualunque prodotto audiovisivo – con un livello di consapevolezza più profondo, sia sul piano tecnico sia su quello dell’analisi culturale.
Le lezioni guidano passo dopo passo nell’acquisizione degli strumenti critici fondamentali, così da sviluppare uno sguardo davvero competente.
dAL 30 GENNAIO
corso COMPLETO:
€ 190
Solo monografia:
€ 50