Fotografare con lo smartphone. Un mini-corso gratuito alla Pigrecoemme

Questo breve corso gratuito è indirizzato a principianti che vogliano comprendere come fotografare con lo smartphone in maniera efficace. Il cellulare non è alternativo alla Reflex, ma complementare, e per usarlo al meglio è necessario conoscere le basi della tecnica fotografica. Vedremo alcuni trucchi per riuscire a fotografare in condizioni difficili sia per la luminosità sia per il contrasto.

Lo Smartphone può essere uno strumento efficace anche per realizzare reportage professionali in situazioni complesse, ma per farlo è necessario conoscere quali sono i suoi limiti e quali le sue potenzialità.

Orari

Ci incontreremo alle 15:30 di mercoledì 27 settembre 2017 alla Pigrecoemme (Piazza Portanova 11, Napoli) e parleremo per circa un’ora dei fondamenti tecnici della fotografia che è indispensabile conoscere per utilizzare al meglio qualsiasi tipo di fotocamera.

Alle 17:00 faremo una passeggiata nel Centro Storico di Napoli per verificare in pratica le nozioni acquisite.

Come fare per partecipare

L’incontro, fino a esaurimento posti, è a ingresso gratuito e sarà presentato da Luca Sorbo, curatore dei corsi di Fotografia e di Fotogiornalismo della Pigrecoemme.

Prenotazioni e info al numero 081 5635188.