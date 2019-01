Flavioh inaugura la decima edizione di Astradoc il 18 gennaio 2019

Dopo la presentazione alla tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, Flavioh – Trubuto a Flavio Bucci (scheda)inaugura il 18 gennaio a Napoli la decima edizione di Astradoc – Viaggio nel cinema del reale, la storica rassegna di cinema documentario curata da Arci Movie Napoli, Parallelo 41, Coinor e Università degli Studi di Napoli Federico II.

La proiezione del docufilm di Riccardo Zinna sul grande attore Flavio Bucci sarà anche l’occasione per ricordare Riccardo, prematuramente scomparso lo scorso settembre.

La serata è in collaborazione con Cargo, Ass. Culturale “Moliart”, Scuola di cinema e fotografia Pigrecoemme e Indyca.

Flavioh: Sinossi

Flavioh racconta l’umo e l’artista Flavio Bucci, in un viaggio tra i luoghi e le persone che hanno segnato la sua vita personale e artistica.

Bucci è un Fuoriclasse, un antidivo che ha interpretato un’infinità di tipi umani, che ha coprodotto il primo film di Nanni Moretti, sposato una principessa vera, che ha prestato la sua voce a Travolta, Depardieu e Stallone. Flavio non si può non raccontarlo! Lo ha fatto magistralmente il regista e attore Riccardo Zinna.

Pigrecoemme e Flavioh

La scuola di cinema Pigrecoemme ha coprodotto il film, che è stato montato dal nostro docente Giacomo Fabbrocino. L’ex allieva della scuola Annabella Gallo è stata l’assistente al montaggio.

Informazioni utili

► Ingresso 3 euro | Soci Arci 2.50 euro

► INFO: Arci Movie Napoli| 0815967493 | info@arcimovie.it | www.arcimovie.it

► Scheda del film.

► Recensione di Costanza Morabito su Cinematografo.it.

► Recensione di Carlo Cerofolini su Ondacinema.it.