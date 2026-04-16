Corso di fotografia analogica a Napoli: al via l’11 maggio 2026

La fotografia analogica continua a esercitare un fascino speciale su chi vuole andare oltre l’automatismo del digitale e tornare a un rapporto più consapevole con l’immagine. Proprio per questo, alla Pigrecoemme parte un nuovo corso di fotografia analogica a Napoli, dedicato a chi desidera lavorare con la pellicola, conoscere i processi di camera oscura e approfondire una pratica fotografica concreta, lenta e formativa. Il corso è tenuto da Federico Passaro.

L’inizio delle lezioni è fissato per lunedì 11 maggio 2026. Il calendario completo prevede cinque incontri: 11, 18, 19, 25 e 26 maggio 2026, sempre dalle 16:00 alle 19:00. La quota di partecipazione è di 500 euro. Il corso è inoltre a numero chiuso, con un massimo di 10 iscritti, un elemento importante per garantire attenzione al lavoro pratico e un rapporto diretto con il docente.

Il percorso è pensato per chi vuole imparare davvero come funziona la fotografia su pellicola in bianco e nero, sia dal punto di vista tecnico sia da quello espressivo. Si tratta di un’esperienza autentica e formativa, utile a sviluppare maggiore consapevolezza visiva e controllo sull’immagine, anche attraverso strumenti e pratiche che nel digitale tendono a perdersi.

Durante le lezioni si affrontano i fondamenti della fotografia analogica: cenni storici, pellicole e formati, composizione fotografica, esposimetro, stop, tempo e diaframma, profondità di campo, otturatore, polarizzatori e filtri. A questa parte si affiancano esercitazioni pratiche dedicate allo scatto analogico in bianco e nero con 35mm e medio formato, allo sviluppo della pellicola, alla camera oscura, allo scatto con banco ottico e alla stampa in bianco e nero.

È un corso adatto a chi vuole acquisire una base solida nella fotografia analogica a Napoli, ma anche a chi già fotografa e sente il bisogno di rallentare, osservare meglio e capire più a fondo come nasce un’immagine. In un’epoca dominata dalla rapidità e dalla sovrapproduzione visiva, tornare alla pellicola significa anche recuperare attenzione, metodo e senso della scelta.

Per chi è interessato a iscriversi, Pigrecoemme consiglia di prendere un appuntamento scrivendo a corsi@pigrecoemme.com oppure chiamando lo 081 5635188. È inoltre prevista la possibilità di versare un anticipo di 100 euro in sede e saldare il resto entro la prima lezione, oppure pagare tramite PayPal in un’unica soluzione.

Per chi cerca un corso di fotografia analogica, un’esperienza in camera oscura e un’occasione concreta per lavorare con la pellicola in modo serio e guidato, questo nuovo percorso Pigrecoemme rappresenta una proposta particolarmente interessante. Cinque lezioni per tornare all’essenza della fotografia: guardare meglio, scegliere di più, fotografare con maggiore consapevolezza.

Maggiori informazioni sul corso di fotografia analogica.

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