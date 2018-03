I corsi di cinema e fotografia in partenza ad aprile 2018

Sta per iniziare il terzo ciclo, per l’anno 2017/2018, dei corsi di cinema e fotografia della Pigrecoemme.

In un’annata caratterizzata ancora una volta dal grande successo dei corsi Master, Filmmaker e dal corso di Recitazione Cinematografica c’è ancora la possibilità, per chi abbia intenzione di iniziare un percorso professionalizzante o per chi abbia intenzione di dotarsi di un nuovo strumento espressivo, di partecipare ai nostri corsi, rodati (ricordiamolo) da ben 18 anni!

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di

Come iscriversi?

Le iscrizioni avvengono in sede, dopo un breve colloquio, tramite appuntamento.

Potete contattarci telefonicamente allo 0815635188, o per email, all’indirzzo corsi@pigrecoemme.com o tramite questo form.

IL CORSO DI REGIA

Il nostro corso di regia cinematografica, condotto da Rosario Gallone e Giacomo Fabbrocino, è studiato per guidare i partecipanti, anche alle primissime armi, alla conoscenza delle regole del linguaggio dell’audiovisivo, affinché possano poi cimentarsi consapevolmente nella regia di un lungometraggio, di un corto, di un videoclip, di uno spot o di un video istituzionale.

Attraverso la visione di brani tratti da film e per mezzo di esercitazioni pratiche, ogni lezione del corso affronterà le regole e le tecniche – classiche ed alternative – atte a fissare un discorso cinematografico.

Il corso è suddiviso in otto incontri di tre ore, dal 7 aprile 2018, per otto sabati, dalle 15:00 alle 18:00 e prevede una quota di iscrizione di € 400 (€50 al momento dell’iscrizione e € 350 entro la seconda lezione)

IL CORSO DI MONTAGGIO

Il corso di Montaggio con Adobe Premiere Pro della Pigrecoemme, condotto da Giacomo Fabbrocino, mira a mettere anche chi non abbia alcuna esperienza in condizione di gestire progetti cinematografici tramite uno dei software professionali più avanzati attualmente in circolazione.

Dalle basi alle faccende più complesse, passando per la color correction (o grading), il corso di montaggio affronta in maniera semplice e chiara tutti gli argomenti tecnici.

Gli unici prerequisiti sono la curiosità e un minimo di confidenza con il PC.

Il corso è articolato in otto incontri di tre ore, dal 3 aprile 2018, per otto martedì, dalle 16:00 alle 19:00 e prevede una quota di iscrizione di € 400 (€ 50 al momento dell’iscrizione e € 350 entro la seconda lezione)

IL CORSO DI ANALISI E CRITICA DEL FILM

Scopo del corso di critica cinematografica è fornire un metodo di analisi basato sulla conoscenza del linguaggio del cinema, della sua storia, della storia delle teorie su di esso e delle sue possibilità espressive.

È un corso utile per chi voglia scrivere di cinema, per gli appassionati che vogliano capire meglio il linguaggio della settima arte e per gli (aspiranti) filmmaker che vogliano capire meglio le potenzialità del mezzo espressivo cinematografico.

Il corso è articolato in otto incontri di tre ore, dal 4 aprile 2018, per otto mercoledì, dalle 16:00 alle 19:00 e prevede una quota di iscrizione di € 350 (€50 al momento dell’iscrizione e € 300 entro la seconda lezione)

IL CORSO DI SCENOGRAFIA (con stage pratico)

Il docente del corso di scenografia, Renato Lori, è uno dei più importanti scenografi italiani e vanta nel suo curriculum partecipazioni a film come Il padrino parte III di Francis Ford Coppola ed Opera di Dario Argento.

Di grande importanza il sodalizio con Stefano Incerti: dal suo esordio, Il verificatore, fino a La parrucchiera (nelle sale dal 6 aprile 2017), Lori ha lavorato anche per la fiction di qualità (‘O professore di Maurizio Zaccaro) ed è stato candidato al Nastro d’Argento nel 2004 per le scenografie di Scacco pazzo, debutto alla regia di Alessandro Haber.

Il corso è suddiviso in sei incontri di due ore, dal 6 aprile 2018, per sei venerdì, dalle 11:00 alle 13:00.

Da metà maggio i partecipanti saranno coinvolti nell’attività laboratoriale di preparazione del cortometraggio finale del Corso Master di cinema e seguiti dallo scenografo Rosario Izzo, al momento al lavoro sul set di I bastardi di Pizzofalcone 2.

È prevista una quota di iscrizione di € 300 (€50 al momento dell’iscrizione e € 250 entro la seconda lezione)

Il CORSO DI FOTOGRAFIA

Ai primi di maggio ripartirà il corso di fotografia. Potete leggere il programma completo qui.

Le nuove date saranno pubblicate a breve.

IL CORSO MASTER DI CINEMA

Il nostro Corso Master in cinema ha una durata di circa 9 mesi, da ottobre 2018 a luglio 2019, per un totale di oltre 800 ore di attività didattica sulle tecniche e il linguaggi del cinema. È il nostro corso più impegnativo e completo, perfetto per chi sia seriamente intenzionato a lavorare nel cinema.

La classe è composta da un massimo di 16 persone ed è consigliabile iscriversi con largo anticipo, sia perché i posti tendono a esaurirsi velocemente, sia perché iscrivendosi entro la fine di luglio si ha diritto ad uno sconto di € 200 sul costo complessivo di € 2700.

Alla struttura del corso “filmmaker” in cui si affrontano classi di regia, di sceneggiatura, di montaggio e di critica cinematografica, il Corso Master della Scuola di Cinema e Televisione Pigrecoemme aggiunge un numero di ore dedicate ad esercitazioni individuali (in orari da concordare con i singoli studenti) e la possibilità di utilizzare, nei giorni settimanali dedicati alle lezioni, gli spazi e le attrezzature della scuola anche in ore extra didattiche.

A tutto ciò si aggiungono 150 ore di esperienza che gli allievi possono fare come uditori del corso di recitazione cinematografica.

Leggi il programma del corso master.

IL CORSO DI RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA

Finalizzato specificamente all’apprendimento della recitazione per la macchina da presa, il nostro corso di recitazione, condotto da Angelo Serio, Lucio Allocca e Cristina Florio, si rivolge a persone anche senza esperienza.

La classe sarà formata da massimo 14 allievi e le selezioni si volgeranno sabato 13 ottobre 2018.

Maggiori informazioni sul corso di recitazione cinematografica.

CONTATTI

La Pigrecoemme è raggiungibile allo 0815635188

o all’indirizzo email info@pigrecoemme.com.

Per scriverci potete usare anche questo modulo.