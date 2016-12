I corsi di cinema e fotografia in partenza ad aprile

Stanno per partire i corsi di cinema e fotografia del ciclo primaverile.

La Pigrecoemme è attiva a Napoli dal 2000 nella didattica dell’audiovisivo e della fotografia. Siamo la scuola napoletana con maggiore storia e tradizione.

Ecco un elenco delle nostre produzioni.

Qui invece un elenco dei nostri docenti.

Contatti

Puoi contattarci telefonicamente i allo 0815635188

o via email all’indirizzo info@pigrecoemme.com

o da questo modulo.

Ecco un breve elenco dei corsi a cui è possibile iscriversi in questi giorni.

Tutti i corsi danno diritto a un attestato di partecipazione che riporta il patrocinio delle Film Commission della regione campania..

Ricordiamo che sono previste offerte per chi segue più di un corso.

Il corso di sceneggiatura della Scuola di Cinema Pigrecoemme consiste in 24 ore di attività, suddivise in 8 incontri.

Sono previste, inoltre, esercitazioni da svolgere a casa.

Il ciclo di lezioni, ad un’impostazione teorica, affianca momenti di esercitazione sulla scrittura creativa che favoriranno, per ogni allievo, la stesura individuale di sceneggiature.

Durante le lezioni di sceneggiatura, per spiegare, approfondire o semplicemente per divertirsi, ci si avvarrà di diversi esempi presi dalla storia del cinema: film, ma anche sceneggiature scritte.

Il corso costa € 350, parte l’11 aprile e si svolge per otto lunedì dalle 16:00 alle 19:00.

Clicca per il programma completo del corso di sceneggiatura.

Il corso di regia cinematografica della Scuola di Cinema Pigrecoemme di Napoli conduce i partecipanti, anche privi di esperienza, alla conoscenza delle regole fondamentali e necessarie per costruire un testo audiovisivo, sia esso un lungometraggio, un corto, un videoclip, uno spot o un video istituzionale.

Attraverso la visione di brani tratti da film e per mezzo di esercitazioni pratiche, ogni lezione del corso affronterà le regole e le tecniche – classiche ed alternative – atte a fissare un discorso cinematografico.

Il corso è suddiviso in otto incontri di tre ore.

Non è richiesto il possesso di alcun tipo di attrezzatura.

Il corso costa € 400, parte il 16 aprile e si svolge per otto sabati alle 15:00 alle 18:00.

Clicca per il programma completo del corso di regia.

Il corso di critica cinematografica della scuola di cinema Pigrecoemme si rivolge a tutti coloro che vogliano avvicinarsi alla lettura del film – e dell’audiovisivo in generale – con maggior consapevolezza tecnica e padronanza degli argomenti.

Scopo del corso è fornire un metodo di analisi basato sulla conoscenza del linguaggio del cinema, della sua storia, della storia delle teorie su di esso e delle sue possibilità espressive.

Si analizzeranno, inoltre, i metodi di scrittura critica in base alla loro destinazione.

Le ultime quattro lezioni saranno dedicate, ciascuna, all’analisi specifica di un film.

Il corso costa € 350 e si tiene dal 13 aprile, per otto mercoledì, dalle 16:00 alle 19:00.

Clicca per il programma completo del corso di critica cinematografica.

È un corso sulle tecniche di montaggio digitale e sull’uso di Adobe Premiere Pro, lo standard del mondo della postproduzione cinematografica e televisiva, dall’editing vero e proprio fino all’esportazione nei diversi formati per il web, il video professionale e il broadcast, il cinema.

Il programma usato, come detto, è Adobe Premiere Pro® , attualmente il software di editing video più diffuso in ambito professionale ed il più adatto alle gestione dei formati HD e 4k, non a caso adottato dalla BBC (il maggior broadcaster mondiale) come principale piattaforma per il montaggio e utilizzato in numerose produzioni cinematografiche come The Social Network (vincitore del premio Oscar per il montaggio), Monsters, Act of Valor, per il film di David Fincher, Gone Girl e per il cinecomic Marvel Deadpool.

Il corso di montaggio su Adobe Premiere, quindi, non solo è indicato per chi vuole intraprendere la professione del montatore video, ma costituisce anche un’ottima base di partenza per chi intende orientarsi verso il mondo della postproduzione per il cinema.

Si partirà dalle basi per giungere ad una padronanza globale del sistema.

Il corso costa € 400 e si tiene dal 2 maggio, per otto lunedì, dalle 11:00 alle 14:00.

Clicca per il programma completo del corso di montaggio.

Questo corso di dizione è rivolto a tutti coloro che vogliono migliorare la loro capacità di comunicazione verbale per la loro professione (attori, avvocati, giornalisti, insegnanti, politici, manager, rappresentanti di commercio) o per semplice volontà di relazionarsi meglio con gli altri.

Martedì 3 maggio 2016, h 16:00 – 19:00

Martedì 17 maggio 2016, h 16:00 – 19:00

Martedì 31 maggio 2016, h 16:00 – 19:00

Martedì 14 giugno 2016, h 16:00 – 19:00

Il corso costa €150.

Clicca per leggere in programma completo del corso di dizione.

Il corso di fotografia di Pigrecoemme, condotto da Luca Sorbo, è diviso in quattro moduli.

Le lezioni si terranno presso la sede della Pigrecoemme, in piazza Portanova 11, a Napoli.

Sono aperte le iscrizioni.

Clicca per il calendario dettagliato delle lezioni dei 4 moduli e per informazioni sui costi di partecipazione.

Il Corso Master della Scuola di Cinema e Televisione Pigrecoemme ha una durata di circa 9 mesi, da ottobre 2016 a luglio 2017, per un totale di oltre 800 ore di attività didattica sulle tecniche e il linguaggi del cinema.

Alla struttura del corso “filmmaker” in cui si affrontano classi di regia, di sceneggiatura, di montaggio e di critica cinematografica, il Corso Master della Scuola di Cinema e Televisione Pigrecoemme aggiunge un numero di ore dedicate ad esercitazioni individuali (in orari da concordare con i singoli studenti) e la possibilità di utilizzare, nei giorni settimanali dedicati alle lezioni, gli spazi e le attrezzature della scuola anche in ore extra didattiche.

A tutto ciò si aggiungono 150 ore di esperienza che gli allievi possono fare come uditori del corso di recitazione cinematografica.

Del Master fanno anche parte i seminari di livello avanzato, tenuti da cineasti e professionisti della televisione di grande valore.

Durante l’ultimo mese del corso la classe sarà impegnata nella realizzazione di un corto in digitale prodotto da Pigrecoemme. Del corto la classe curerà la sceneggiatura, la preproduzione, lo shooting e la postproduzione avvalendosi, tra l’altro, degli studenti del corso di recitazione.

Il corso costa € 2700, ma chi si iscrive entro luglio 2016 ha diritto a € 200 di sconto.

Clicca per il programma completo del corso master.

Il corso “Filmmaker” della scuola di cinema Pigrecoemme è articolato in 280 ore, con una frequenza di due giorni alla settimana.

Nei primi due bimestri i partecipanti saranno impegnati nei moduli di Regia Cinematografica, Sceneggiatura, Montaggio Digitale e Analisi e Critica del Film.

Nel terzo bimestre di corso gli iscritti prima seguiranno il secondo modulo di regia e poi si occuperanno della realizzazione, dalle riprese al montaggio, di un cortometraggio professionale in digitale.

Questo corso è principalmente stato concepito per chi, volendo frequentare una scuola di cinema non può affrontare il corso Master annuale, ma non vuole limitarsi ai singoli moduli.

Il corso Filmmaker si rivolge quindi a persone con nessuna o scarsa esperienza che vogliano rendersi in grado di affrontare la realizzazione di un prodotto audiovisivo con competenza tecnica e padronanza del linguaggio e delle teoria.

Il corso offre, inoltre, la possibilità di incontrare altri aspiranti filmmaker, vivendo anche un’esperienza di produzione, di set e di montaggio durante la realizzazione del corto finale.

Il corso costa € 1000.

Clicca per il programma completo del corso Filmmaker.