3 ottobre 2016: Passeggiata fotografica alla Sanità con Luca Sorbo

Lunedì 3 ottobre passeggiata fotografica gratuita alla Sanità, organizzata dalla Organizzata dalla Scuola di Cinema e Fotografia Pigrecoemme e coordinata da Luca Sorbo, docente di fotografia all’Accademia di Belle Arti di Napoli e curatore dei nostri corsi di fotografia.

Un’occasione unica per conoscere uno dei quartieri più caratteristici di Napoli: ci confronteremo sia con le bellezze architettoniche – come il Palazzo dello Spagnolo, Palazzo Sanfelice, il Cimitero delle Fontanelle e la chiesa di Santa Maria alla Sanità – , sia con gli aspetti sociali ed umani.

Il quartiere era al tempo dei Greci la “Valle dei morti” della città e questo culto è pervenuto fino ai giorni nostri. Proveremo a raccontare questa stratificazione storico artistica con la fotografia, analizzeremo sia gli aspetti tecnici, sia quelli espressivi.

Sarà sicuramente entusiasmante il contatto umano con gli abitanti del quartiere che sono sempre molto ospitali. Vedremo anche come comportarsi per realizzare un reportage efficace in una realtà complessa come questa.

Il gruppo sarà condotto da Luca Sorbo, docente dei corsi di fotografia della Scuola di cinema, televisione e fotografia Pigrecoemme, che darà consigli su come affrontare fotograficamente un luogo così complesso sia da un punto di vista espressivo, sia da un punto di vista tecnico.

COME PARTECIPARE

La partecipazione è gratuita ed è aperta ad un massimo di 40 persone.

E’ possibile partecipare anche solo con il cellulare o con la compatta.

Prenotazione obbligatoria allo 0815635188 o all’email info@pigrecoemme.com

Punto di incontro: stazione della Metropolitana di Cavour, lunedì 3 ottobre 2016 ore 15:00