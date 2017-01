I 10 migliori film del 2017

La lista dei 10 migliori film dell’anno trascorso sono buoni tutti a farla. Ma la lista dei 10 migliori film dell’anno appena iniziato? Diciamo che il nostro è un gioco, una scommessa. Poi a fine anno si vedrà quanti di quelli indicati corrisponderanno a quelli realmente inseriti.

1 – Silence di Martin Scorsese

Scorsese è tornato alla grande con The Wolf of Wall Street e questo è il progetto a lungo cullato. C’è da essere ottimisti.

2 – La La Land di Damien Chazelle

Molti lo hanno visto a Venezia e le loro reazioni ci inducono a pensare che a fine gennaio assisteremo davvero a un film sorprendente.

3 – Dunkirk di Christopher Nolan

Noi siamo tra quelli che pensano che Nolan abbia raggiunto la maturità col suo film più imperfetto (dove “perfetto” non è un pregio), Interstellar.

4 – The Other Side of Hope di Aki Kaurismäki

A fine 2016 è arrivato Paterson, nel 2017 attendiamo il film dell’altro autore cinematografico rock per eccellenza.

5 – Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve

Magari sarà più hype che bello, ma la regia di Villeneuve ci fa ben sperare.

6 – Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan

Se ne dice un gran bene, ma più che questo, a spingerci ad inserirlo in questa lista è il fatto che ci piace pensare che, almeno al cinema, la classe operaia possa andare in Paradiso.

7 – Snatched di Jonathan Levine

Ok, magari qui esageriamo, ma per noi Amy Shumer e Goldie Hawn sono un motivo abbastanza valido per nutrire speranze.

8 – Soldado di Stefano Sollima

Le riprese sono in corso. L’orgoglio ci fa sperare che Sollima dia il meglio di sé finalmente anche per il grande schermo, ché in Italia le sue prove migliori sono state quelle sul piccolo.

9 – Molly’s Game di Aaron Sorkin

Piaccia o meno, l’esordio alla regia di Aaron Sorkin non potrà passare inosservato.

10 – Sky Sharks di Marc Fehse

Immaginate il pitch di questo film: nazisti, squali volanti e lanciamissili guidati da soldati zombi, marines zombi morti in Vietnam. Non ci avreste investito anche voi?