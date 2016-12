10 Logo Variant per 10 incipit cinematografici

Che cosa si intende per Logo Variant? Comunemente, le varianti del logo di un’azienda a seconda del prodotto cui si riferisce o l’adeguamento periodico a scopo di rebranding. Nell’ambito cinematografico, a volte (e non così poche), il Logo Variant si ha quando il video paratestuale che presenta la società di produzione si fa testuale fondendosi con la storia che il film, di lì a poco, racconterà. Eccovene dieci esempi.

1 – Waterworld di Kevin Reynolds (Universal)

2 – Il principe cerca moglie di John Landis (Paramount)

3 – Il gatto e… il cappello matto di Bo Welch (Dreamworks)

4 – Come d’incanto di Kevin Lima (Disney)

5 – Moulin Rouge! di Baz Luhrmann (20th Century Fox)

6 – La strana voglia di Rick Moranis e Dave Thomas (Metro Goldwin Mayer)

7 – Il ruggito del topo di Jack Arnold (Columbia Pictures)

8 – JCVD – Nessuna giustizia di Mabrouk El Mechri (Gaumont)

9 – Il grande Gatsby di Baz Luhrmann (Warner)

10 – Shoot’Em Up di Michael Davis (New Line)

The following two tabs change content below.