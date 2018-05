10 improbabili coppie cinematografiche

2018-03-15T15:47:02+0000

Ringrazio tantissimo il professore Luca Sorbo per le illuminanti lezioni di fotografia che ho avuto l'opportunità di seguire durante il corso alla pigrecoemme. Ogni incontro ha accresciuto in me la curiosità di conoscere e approfondire questa materia, soprattutto la sua parte teorica. 5 stelle per tutti i moduli! Alla pigrecoemme c'è un clima molto famigliare, sono tutti molto gentili e disponibili.